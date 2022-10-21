Погиб, пока ждал отсрочку: в России пришла похоронка на мобилизованного айтишника

Вручение повесток в России скоро начнет чередоваться с активной рассылкой похоронок. Об одной из таких "очень печальных новостей" мы расскажем дальше. Она отлично демонстрирует страну-агрессора.

На самом деле это могла быть очередная потеря врага, которую мы обошли бы вниманием. Но не в этот раз, ведь 33-летний Тимур Измайлов из Москвы не просто пополнил статистику. Его история продемонстрировала, как в считанные дни можно из успешного сотрудника банка превратиться в "пушечное мясо".

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Не пробыл на фронте и недели

Итак, очередным "двухсотым" стал Измайлов. До частичной мобилизации он являлся сотрудником Райффайзен Банка, занимая там ключевую должность в IT-секторе. Но довольно неожиданно ему вручили повестку, пополнив им ряды "мобиков" 23 сентября.

Напомним, что именно решение о мобилизации Путин объявил 21 сентября. То есть прошло каких-нибудь 2 дня с этого момента, и Тимура позвали в военкомат. Интересно, что Центральный Банк России подал в Генштаб списки на отсрочку 28 сентября. То есть не слишком торопились с этим делом. К слову, соответствующие списки до военкомата до сих пор не дошли.

О гибели Измайлова рассказал его адвокат Константин Ерохин. Он отметил, что во вторник, 18 октября, получил информацию о том, что его клиент попал под минометный обстрел и погиб. А случилось это еще 13 октября. Отметим, что в зоне боевых действий сотрудник банка оказался 7 октября. То есть за считанные дни он пополнил ряды "двухсотых".

Иски, жалобы и звонки ничего не дали

Адвокат рассказал, что подал 7 жалоб, иск, а также обращался к горячим линиям. Не помогли ни публикации в СМИ, ни всеобщая огласка. Сам военный комиссариат, по заверениям Ерохина, готов был вернуть его клиента только по решению суда. Как видите, добиться желаемого результата не удалось.

С мобилизованными в России все плохо |

И чтобы хоть как-то с этим справиться, поддержать "мобиков" отправился сам Путин. Но это было просто очередное шоу, которое он устроил на одном из полигонов под Москвой. Там он даже продемонстрировал как свои стрелковые умения, так и циничность по отношению к набранным в армию.

Тем временем срочник скрылся с полигона под Минском. Заметим, что он расположен недалеко от села Околица. А по предварительной информации, военный имел при себе автомат.

К слову, в украинский плен попал русский зек. Он рассказал, что повоевал всего два дня и жаловался, как к ним относятся. Мол, бойцы для России – не больше, чем "пушечное мясо".

С проблемами столкнулись и те, кто сейчас на фронте. Они не получают выплату надбавок за участие в боевых действиях. А родные в России, к слову, – не могут дождаться денег за погибших. Такие дела.

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