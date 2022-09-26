Ростовская область уже закрыта на въезд и выезд, россиян призывают вернуться в места прописки

Железный занавес для россиян продолжает опускаться, ведь руководство страны уже ограничивает передвижение граждан в пределах россии. Из-за частичной мобилизации на въезд и выезд уже закрыта Ростовская область.

В Генштабе ВСУ рассказали о частичной мобилизации, которые продолжаются на территории россии. Отмечается, что в Ростовской области лицам, находящимся не по месту прописки, через родственников предписано в течение трех суток явиться.

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Россия приказала явиться военнообязанным по месту прописки

В Белгородской области, как отметили в Генштабе ВСУ, личному составу, прибывающему в сборные пункты, объявляют список, который необходимо приобрести за свой счет. Среди прочего речь идет о теплой одежде.

Также россия незаконно проводит мобилизационные мероприятия на временно оккупированных территориях Украины.

С 24 сентября в Севастополе на базе автомобильного батальона черноморского флота начата подготовка отмобилизованных.

В городе Сватово Луганской области вручают повестки о мобилизации лицам, достигшим 18-летнего возраста. Отдельных граждан, водителей грузовиков сразу отправляют в воинские части.

Россия закрывает границы для мужчин

На фоне контрнаступления ВСУ россия решила срочно провести фейковые "референдумы" на оккупированных территориях Украины, а также объявила о частичной мобилизации.

В россии во время мобилизации планируют призвать 300 тысяч резервистов. Однако оппозиционные российские медиа информируют, что в ряды российской армии могут призвать 1 – 1,2 миллиона человек.

Стоит отметить, что уже 28 сентября россия готовится закрыть границу для мужчин, подлежащих мобилизации. Россиянам уже начали запрещать покидать пределы своей страны. В сети появились фотографии документов, в которых мужчинам объясняют, почему им запрещен выезд.

После объявления "частичной" мобилизации из россии сбежали более 260 тысяч мужчин. Официально границы еще не закрыли, однако людей призывного возраста уже не выпускают.

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