В госдуме уже рекомендовали россиянам не выезжать за пределы страны из-за мобилизации

В госдуме россии рекомендовали гражданам, подлежащим мобилизации, не уезжать на отдых за границу и не перемещаться по стране.

Говорят, что ограничений на поездки по стране не будет, но гражданам, подлежащим мобилизации, не советуют выезжать за границу. РосСМИ цитируют заявления глава комитета госдумы по обороне андрея картаполова.

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Дополнительных ограничений, по моему мнению, никаких не будет вводиться. Вы можете спокойно поехать в командировку в Краснодар или Омск, но я не советовал бы вам ехать на курорты в Турцию, отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края,

– сказал картаполов.

По россии призывникам тоже советуют не передвигаться

Так в госдуме страны-агрессора объясняют, что для получения повестки граждане, подлежащие частичной мобилизации, могут передвигаться по стране, "но лучше этого не делать".

К слову, россияне уже выкупили все билеты на 21 и 22 сентября из Москвы в Стамбул. Речь идет именно о прямых рейсах без пересадок.

Граждане страны-агрессора, кажется, начали понимать, что не все так есть, как им показывают по телевизору. Умирать на войне в Украине не хотят, так что панически гуглят, как уехать из страны и избежать мобилизации. Об этом свидетельствуют поисковые запросы в Google – они просто взмыли к небесам.

Кто будет подпадать под мобилизацию: коротко

По словам диктатора, под мобилизацию будут подлежать только те граждане, которые:

находятся в запасе,

те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил страны,

имеет определенные военно-учетные специальности и опыт.

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Все контракты о прохождении военной службы в россии продлят до окончания "частичной мобилизации".