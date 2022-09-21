Путин четко показал, что хочет не мира, а эскалации войны, – ЕС об объявленной мобилизации

Президент россии своим решением объявления частичной мобилизации показал, что желает не мира, а войны. Глава кремля стремится к эскалации конфликта.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе, передает 24 канал.

Важно Путин объявил частичную мобилизацию: реакцию Украины, россиян и все, что известно

По его словам, заявления путина о псевдореферендумах и частичной мобилизации также еще один признак отчаяния российских властей .

Заявления президента Путина о референдумах и частичной мобилизации – лишь еще одно доказательство, что Путин не заинтересован в мире. Он заинтересован в эскалации своей войны,

– сказал Стано.

Он отметил, что путин дал четкий сигнал всему международному сообществу, что он стремится только продолжать разрушительную войну, которая уже имеет много негативных последствий по всему миру, не только в Украине.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас обратил внимание на то, что россия цинично прибегла к эскалации развязанной ею войны в Международный день мира.

"ЕС продолжает поддерживать Украину до победы в войне, поскольку Украина борется и за наш мир", – отметил Маасикас.

Что известно о "референдумах" на оккупированных территориях

Оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к россии захваченных территорий:

Донецкой,

Луганской,

Херсонской,

Запорожской области.

Глава кремля объявил о частичной мобилизации в россии и заявил о том, что признает результаты так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины. Путин обосновывает это тем, что жители оккупированных территорий нуждаются в защите.

Реакция Украины и мира

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что, несмотря на такие планы россии, Украина продолжит их освобождение. Проведение "референдумов" уже осудили ЕС, НАТО, США и ряд других стран мира.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз и его государства-члены никогда не признают результаты псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, а против россии могут быть введены дополнительные санкции.

Вас может заинтересовать – новые заявления-угрозы путина: смотрите видео