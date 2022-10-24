Гнилые ватники и старые бушлаты: мобилизованным из-под Пензы выдали советское обмундирование
В Пензенской области российские мобилизованные жалуются на обмундирование, командование и губернатора. Их отправляют на войну с Украиной с непригодными перчатками и гнилыми ватниками.
Мобилизированным россиянам из третьего полка в Пензенской области выдали советское обмундирование, непригодное для войны. В российских телеграм-каналах распространяют видео, где возмущенные оккупанты жалуются на руководство, сообщает 24 канал.
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С чем россиян отправляют на войну в Украину
По словам автора ролика, бойцам предоставили старые бушлаты, штаны, советские плащ-палатки, вещмешки и шапки 1982 года. По его словам, в выдавшихся мобилизованным перчатках невозможно стрелять, а ватники в наборе полугнилые.
Вот так вот ребят, вот так вот нас отсылают, нах*й. Вот вам и помощь губернатора,
– высказался один из военнослужащих.
Мобилизированные россияне жалуются на руководство: смотрите видео 18+
Почему российские "мобики" массово жалуются на командование
- Недавно в сети показали, как отличаются условия, где живут украинские герои и российские захватчики. Воины ВСУ, находясь на фронте, создают для себя максимально возможный комфорт. Тем временем российские оккупанты сидят в традиционном для себя свинарнике.
- По версии Жданова одной из главных причин недовольства россиян является мобилизация, которую якобы обещали прекратить, но она еще продолжается. Поэтому россияне подняли волну недовольства.
- На юге России айтишник почти месяц живет в лесу, укрываясь от мобилизации. Там он обустроил себе рабочее место и установил антенну на дерево.
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