Снова провал: семьи мобилизованных в Бурятии не могут получить обещанные за мужей дрова
Частичная мобилизация в России набирает обороты. Теперь семьям мобилизованным обещают выдать по 10 кубометров дров за одного мужчину.
После объявления частичной мобилизации в России граждан стали поощрять "компенсации". В частности, по сообщениям российских СМИ, в Бурятии власти России придумали новый способ замены мужчин – дрова. Об этом сообщает 24 канал.
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Как поощряют мобилизованных мужчин в Бурятии
Местные власти Бурятии обещали по 10 кубометров дров одной семье мобилизованного и по 20 "кубов" – на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера.
Однако семьи "мобиков" пока не могут получить обещанные властями дрова. Об этом заявил сам глава республики Алексей Цыденов.
У мобилизованных, которых уже увезли в Запорожье, были вопросы по выдаче дров. Правила, которые мы приняли – не самые лучшие и многие родственники не могут получить дрова,
– заявил Цыденов.
Кроме дров в Бурятии, в Туве власти дают семьям мобилизованных по барану, в Якутске обещают овощной набор, в Новосибирске – бесплатные билеты в зоопарк.
Мобилизация в России: какие настроения среди населения
- В Пензенской области российские мобилизованные жалуются на обмундирование, командование и губернатора. Их отправляют на войну с Украиной с непригодными перчатками и гнилыми ватниками.
- Один из мобилизованных из Чувашии погиб еще до отправки на фронт. Его избили в воинской части, из-за чего тот скончался от полученных травм.
- В Якутске товарищи по бутылке убили вернувшегося из Украины оккупанта. После чего расчленили его тело, и разложив по пакетам, выбросили его в мусорку.
- В России был проведен опрос об эмоциональном состоянии среди населения. Результаты свидетельствуют о том, что сильный стресс россияне почувствовали после объявления о частичной мобилизации.
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