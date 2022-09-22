Деморализация самого путина, – Подоляк назвал 3 вещи, которые объясняют мобилизацию в россии

Россияне паникуют из-за объявленной путиным частичной мобилизации, ведь единственное на что они способны – сидеть на диване и говорить о патриотизме. На самом же деле граждане страны-агрессора очень боятся украинцев.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, в подсознании россиян есть четкое зафиксированное понимание – "бойся украинца".

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3 вещи, которыми объясняется мобилизация в россии

"Это лозунг сегодня, который они еще не говорят вслух, но он уже влияет на их поведение. Они откровенно и искренне боятся Украины и не хотят сюда идти", – отметил советник главы ОП.

По его мнению, то, что сейчас происходит в россии обычная мобилизация, а не якобы "частичная", как заявляют российские власти. И эта мобилизация фиксирует следующие вещи:

У оккупантов есть огромные потери на фронтах, а их контрактная армия не справляется с войной в Украине;

России нужно как-то компенсировать эти потери, потому что контрнаступление ВСУ их существенно пугает;

И необходимо лично втянуть в эту войну многих "кричавших патриотов", мол, "у нас есть "Искандеры", которыми мы кого-нибудь поставим на колени" и "захватим Украину за три дня".

Зачем путину мобилизация

"Это сегодня и происходит. То есть россия сказала: "Вы же хотели, вы же об "Искандерах" все говорили, патриоты в первую очередь, – теперь идите и докажите, что вы готовы умирать", потому что отправление в Украину синонимически в "Идите и умрите" ", – объяснил Подоляк.

Так, по состоянию на сегодняшний день имеем абсолютную деморализацию после контрнаступления в Харькове и абсолютную деморализацию самого путина в Самарканде, где он увидел, что уже является аутсайдером и к нему есть отвратительное отношение у других лидеров,

– подытожил советник главы ОП.

Поэтому российские власти делают мобилизацию, чтобы отвлечь внимание от всех своих проблем, которых у страны-агрессора накопилось уже очень много. Эти проблемы особенно больно бьют именно по репутации путина.

Полный стрим с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Россияне паникуют из-за мобилизации