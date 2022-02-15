В частности, на "Северный поток-2": Байден пригрозил мощными санкциями в случае нападения России
Президент США снова пригрозил России мощными санкциями. В частности, речь идет и об остановке "Северного потока-2".
Джозеф Байден 15 февраля записал специальное видеообращение, сообщает 24 канал. Оно полностью касается возможной эскалации на границах Украины.
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"Мы готовы защищать свободу"
Президент США заверил, что если Россия вторгнется в Украину – это будет "рана, которую Россия нанесет сама себе". Впоследствии он уточнил – и США, и другие мировые партнеры решительно отреагируют санкциями и ограничениями. Все для того, чтобы защитить свободный выбор Украины.
Мы ответим, если Россия пойдет на новую атаку против Украины… Мы будем защищать свободу. Мы готовы заплатить любую цену,
– сказал президент США.
Байден подчеркнул, что сейчас партнеры едины в своем мнении, как никогда. Следовательно, готовы ввести санкции даже против "Северного потока-2". Он, по словам Байдена, не будет "доведен до конца". Однако при этом США сделают все для того, чтобы на нефтяном рынке не образовался коллапс из-за действий России.
Свежие санкции против России: главное
- Одной из первых в ситуацию вмешалась Великобритания. Там 10 февраля был одобрен закон о режиме самых жестких санкций против России.
- Ограничения будут введены в случае нового вторжения страны-агрессора в Украину, и они будут касаться ближайшего окружения Путина и его самого.
- В администрации президента Соединенных Штатов раньше уже тоже говорили, что готовят новые санкции.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что санкции ЕС и США будут сверхмощными и нанесут непоправимый ущерб экономике России.
- Впрочем, вводить так называемые "превентивные" санкции не будут. И США, и Европа говорят только о наложении санкций на постфактум – в случае, если Россия решится на новое вторжение.