Впрочем, если такие сообщения понятны участникам групп, то вероятность, что их расшифруют и сотрудники СБУ, почти стопроцентная, говорится в расследовании 24 Канала.
Какие шифры используют в телеграмм-каналах о мобилизации?
Согласно судебным приговорам чаще всего закодированные сообщения связаны с погодой:
- "гроза" – ТЦК;
- "дождь" – полиция;
- "солнечно" – никого нет,
Вместо слов участники чатов часто ставят соответствующие эмодзи: облака, капли или зонтики.
Часто используются цвета:
- зеленый – ТЦК,
- синий – полиция.
Бывают и гастрономические предупреждения, например, с "оливками" и "маслинами": "4 оливки плюс 3 маслины".
В приговорах суда можно найти и более креативные сообщения:
- "приглашают в круиз" – "приглашают" в ТЦК,
- "выдают билеты в кино" – раздают повестки.
Но, как только правоохранители узнают о том или ином чате, шифры перестают работать, ведь все соотношения времени, геолокации и событий высчитываются ими мгновенно.
После этого под следствие попадают не только администраторы групп, но и участники, которые писали предупреждения.
Есть ли наказание за такие предупреждения?
Такое поведение считается преступлением. Нарушителей судят по статьям о препятствовании законной деятельности военных, а также о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору.
За это предусматривается 5 – 8 лет заключения. Впрочем, реальные приговоры несколько иные, ведь суд учитывает смягчающие обстоятельства. Большинство нарушителей получает испытательный срок 1 – 3 года.
Некоторым в апелляции даже может повезти вернуть свой телефон, который конфисковали как "инструмент преступления".