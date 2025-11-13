Впрочем, если такие сообщения понятны участникам групп, то вероятность, что их расшифруют и сотрудники СБУ, почти стопроцентная, говорится в расследовании 24 Канала.

Смотрите также Кому могут вручить повестку в ноябре: перечень категорий

Какие шифры используют в телеграмм-каналах о мобилизации?

Согласно судебным приговорам чаще всего закодированные сообщения связаны с погодой:

"гроза" – ТЦК;

"дождь" – полиция;

"солнечно" – никого нет,

Вместо слов участники чатов часто ставят соответствующие эмодзи: облака, капли или зонтики.

Часто используются цвета:

зеленый – ТЦК,

синий – полиция.

Бывают и гастрономические предупреждения, например, с "оливками" и "маслинами": "4 оливки плюс 3 маслины".

В приговорах суда можно найти и более креативные сообщения:

"приглашают в круиз" – "приглашают" в ТЦК,

"выдают билеты в кино" – раздают повестки.

Но, как только правоохранители узнают о том или ином чате, шифры перестают работать, ведь все соотношения времени, геолокации и событий высчитываются ими мгновенно.

После этого под следствие попадают не только администраторы групп, но и участники, которые писали предупреждения.

Есть ли наказание за такие предупреждения?