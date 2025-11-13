Втім, якщо такі повідомлення зрозумілі учасникам груп, то ймовірність, що їх розшифрують і співробітники СБУ, майже стовідсоткова, йдеться у розслідуванні 24 Каналу.

Які шифри використовують у телеграм-каналах про мобілізацію?

Згідно із судовими вироками найчастіше закодовані повідомлення пов'язані з погодою:

"гроза" – ТЦК;

"дощ" – поліція;

"сонячно" – нікого немає,

Замість слів учасники чатів часто ставлять відповідні емодзі: хмаринки, краплі чи парасольки.

Часто використовуються кольори:

зелений – ТЦК,

синій – поліція.

Бувають й гастрономічні попередження, наприклад, із "оливками" та "маслинами": "4 оливки плюс 3 маслини".

У вироках суду можна знайти й креативніші повідомлення:

"запрошують у круїз" – "запрошують" до ТЦК,

"видають квитки в кіно" – роздають повістки.

Але, як тільки правоохоронці дізнаються про той чи інший чат, шифри перестають працювати, адже усі співвідношення часу, геолокації та подій вираховуються ними миттєво.

Після цього під слідство потрапляють не лише адміністратори груп, але й учасники, які писали попередження.

Чи є покарання за такі попередження?