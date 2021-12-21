Чаус оспаривает в ОАСК свое увольнение с должности судьи

Окружной административный суд Киева получил 2 иска от бывшего судьи Николая Чауса.

Чаус просит суд признать незаконным его увольнение. Речь идет о том, чтобы отменить приказ Днепровского районного суда города Киева "об отчислении из штата судей судьи Чауса Николая Алексеевича".

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Во втором иске экс-судья требует признать противоправными действия Днепровского районного суда города Киева, который хочет привлечь Чауса к дисциплинарной ответственности. Сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производства по этим административным искам.

Бывший судья Чаус: что известно

В 2016 году Чаус занимал должность судьи Днепровского районного суда Киева. Его поймали на взятке в размере 150 тысяч долларов.

Судья спрятал деньги в банки и закопал у себя во дворе.

После инцидента он бежал в Молдову и просил политического убежища.

Однако в апреле 2021 года адвокат экс-судьи сказал, что на самом деле его подзащитного похитили. Уже 30 июля полуголый Чаус появился в селе в Винницкой области. Он пришел к главе сельсовета.

Служба безопасности Украины приехала и задержала бывшего судью.

Согласно решению суда, Чаус до 24 января 2022 года будет под домашним арестом.

Экс-судью Чауса обвиняют в коррупции. На судебные заседания он не приходит из-за проблем со слухом.