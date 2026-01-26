Даже собственный парк придумали: в России планируют создать "Чебурляндию"
- В России планируют создать парк развлечений "Чебурляндия" с персонажами советских мультфильмов для формирования позитивной идентичности у детей.
- Парк будет использоваться как инструмент культурной политики, а филиалы могут появиться в разных регионах России.
В России предлагают создать аналог французского "Диснейленда". Власти страны-агрессора хотят, чтобы детей развлекали отечественные сказочные персонажи.
Об этом рассказала член комитета российского Совета по культуре Айрат Гибатдинов, которого цитирует пропагандистское медиа ТАСС.
Какой парк развлечений хотят открыть в России?
Через персонажей российских и советских мультфильмов россияне хотят формировать "положительную идентичность" у детей. Парк, который чиновник условно назвал "Чебурляндией" должен использоваться, как "инструмент культурной политики и мягкой силы".
Гибатдинов отметил, что среди персонажей, которые могли бы развлекать детей в парке принадлежат Чебурашка, Крокодил Гена, Заяц и Волк из мультика "Ну, погоди", персонажи "Простоквашино", а также, как ни странно, Винни-Пух и Карлсон, которые были придуманы не в России.
Чиновник заметил, что в парке развлечений нужно сделать аттракционы, интерактивные зоны. Кроме того, здесь можно проводить театрализованные представления и мультимедийные форматы с ориентиром.
Такой парк, по мнению Айрата Гибатдинова, должен быть не один, к примеру только в Москве. Он говорит, что филиалы "Чебурляндии" могут появляться в разных регионах России.
Как Россия использует мультики для пропаганды?
Популярный мультсериал "Маша и Медведь" имеет скрытую российскую пропаганду, которая нацелена на детей. Как отметил народный депутат Верховной Рады Ярослав Юрчишин в эксклюзивной колонке для 24 канала, враг имеет экономическую выгоду от просмотров мультфильма на YouTube даже с украинской озвучкой. Это может приносить тысячи долларов российским авторам ежемесячно.
Интересно, что россияне до сих пор используют старых персонажей из советских мультфильмов. Детские сериалы политизируют. Так в декабре, в новой версии "Простоквашино" появился российский диктатор Владимир Путин. Таким образом власти хотели якобы продвигать российскую культуру.