Об этом рассказала член комитета российского Совета по культуре Айрат Гибатдинов, которого цитирует пропагандистское медиа ТАСС.

Какой парк развлечений хотят открыть в России?

Через персонажей российских и советских мультфильмов россияне хотят формировать "положительную идентичность" у детей. Парк, который чиновник условно назвал "Чебурляндией" должен использоваться, как "инструмент культурной политики и мягкой силы".

Гибатдинов отметил, что среди персонажей, которые могли бы развлекать детей в парке принадлежат Чебурашка, Крокодил Гена, Заяц и Волк из мультика "Ну, погоди", персонажи "Простоквашино", а также, как ни странно, Винни-Пух и Карлсон, которые были придуманы не в России.

Чиновник заметил, что в парке развлечений нужно сделать аттракционы, интерактивные зоны. Кроме того, здесь можно проводить театрализованные представления и мультимедийные форматы с ориентиром.

Такой парк, по мнению Айрата Гибатдинова, должен быть не один, к примеру только в Москве. Он говорит, что филиалы "Чебурляндии" могут появляться в разных регионах России.

Как Россия использует мультики для пропаганды?