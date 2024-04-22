"Пожалуй, это единственное": Буданов рассказал о том, чего он боится

В своем недавнем интервью Буданов рассказал, есть ли у него страхи. На что он заявил, что почти ничего не боится.

По его словам, он как верующий человек, может бояться только Бога. Также буданов рассказал, что россияне продолжают планировать покушения на его жизнь.

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"Вы думаете, что я должен чего-то бояться?"

Глава ГУР Кирилл Буданов отвечая на вопрос, о том, боится ли он чего-то, заявил, что он почти ничего не боится.

Ну, а чего я должен бояться? Вы думаете, что я должен чего-то бояться? Как верующий человек, я боюсь, скажем так, Бога. Наверное, это единственное,

– заявил он.

Также журналистка задала вопрос, не боится ли Буданов попасть в плен, на что глава ГУР ответил: "даже не рассматриваю".

По его словам, на него было совершено по меньшей мере 10 покушений и россияне продолжают планировать новые.

Буданов предупредил о сложном периоде с середины мая

Глава ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что их прогнозы базируются на фактах, цифрах и документах. Комментируя сегодняшние цифры, он предупредил о сложной ситуации, которая ждет страну в ближайшее время. Однако он подчеркнул, что это не апокалипсис и нет оснований для паники.

Буданов отметил, что россияне используют комплексный подход и планируют провести сложную операцию. Он предупредил, что середина мая и начало июня будут тяжелыми периодами. На вопрос журналистов о возможном кризисе внутриполитической ситуации, он отметил, что речь идет обо всех аспектах ситуации, не только военные.