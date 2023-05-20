Путина сковывает параноидальный страх: Буданов рассказал, чего боится президент России

Глава ГУР МО рассказал, чего боится Владимир Путин. По словам Кирилла Буданова, у президента России развилась паранойя. На ее фоне у диктатора существует множество страхов.

Об этом он рассказал Дмитрию Комарову в документальном фильме "Год. За кадром. Разведчик". Как отмечает 24 Канал, цитируя Кирилла Буданова, Путин, в частности, боится переворота внутри России.

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Путин никому не доверяет

Глава украинской разведки заметил, что Путин существовал. Но существует ли он сейчас не так-то просто сказать. По словам Буданова, следует подождать, чтобы узнать всю правду. Глава ГУР МО напомнил, что Путин был достаточно болен в 2021 году. У него уже тогда были достаточно серьезные проблемы со здоровьем.

Если конкретнее пройтись по страхам Путина, то их у него очень много. Кирилл Буданов отметил, что у диктатора развились разные паранойи. И вышло это не просто так.

Он не доверяет своему окружению, он боится внутреннего переворота. Он боится потерять силу, что так же приведет к перевороту. Он боится, что его кто-нибудь отравит. С этим связаны все его основные страхи,

– отметил глава ГУР МО.

Глава украинской разведки добавил, что наличие у Путина двойников – совершенно известный факт. На протяжении последних шести месяцев на серьезных официальных мероприятиях был точно не сам диктатор. Почему это происходит? По мнению Буданова, причин может быть много.

В России существует коллективный Путин

В то же время, он отметил, что существует так называемый коллективный Путин. Живого президента России сейчас или нет, это, по сути, уже ни на что не влияет.

По его словам, в России четко выражены "две башни Кремля", противостоящие друг другу. И этот коллективный Путин занимается балансировкой этих двух сил, чтобы ни одна не могла одержать верх. Ибо как только это произойдет, определенных "видоизменений" внутри России не избежать.

Могу сказать точно, что Владимир Владимирович начинал эту войну. Закончит ли он ее, при нем, я не знаю,

– подчеркнул он.