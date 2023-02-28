У элиты Кремля тотальный страх: олигархи не понимают, что планирует Путин
Недавно ЕС одобрил 10 пакет санкций в отношении России. У кремлевской элиты из-за этого возникает страх, ведь в него попадает большое количество приближенных к Путину людей.
Об этом в комментарии 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, страх у кремлевской элиты возникает каждый раз после очередных санкций
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"Жалуются кремлевские пропагандисты, что у них забирают недвижимость за границей", – заявил он.
Тизенгаузен рассказал, что тотальный страх есть не у всей российской элиты. Мол, руководитель Кремля, как минимум, имеет несколько бункеров, а вот другие, кто не засуетился заранее и теперь еще и не может выехать за границу, – должны понервничать. К тому же, российская элита теряет достаточно быстро и существенно свои активы.
"Некоторые российские олигархи до 50% своего состояния потеряли. А кто-то уже больше", – сказал политтехнолог.
Терпение бы не лопнуло
Он отметил, что, если бы российская элита имела понимание, что еще "полгода" и Владимир Путин при любых обстоятельствах завершит войну, она бы терпела.
Не важно, в какой точке будут находиться русские войска и в каком состоянии будет их армия. Если бы они имели такое понимание, то они бы сидели и ждали те "полгода",
– сказал Тизенгаузен.
Однако, олигархи не понимают, сколько еще диктатор планирует играть в эту "игру".
Борис Тизенгаузен считает, что, даже если уже в этом году Украина выйдет на границы 1991 года, Путин все равно может не иметь намерения завершать войну.
"То есть он будет как-то "вяло" постреливать остатками ракет, запускать какие-то новые партии шахидов, которые уже крайне нефеективно проявляют себя по сравнению с тем, как это было в начале", – рассказал он.
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Олигархов в жертвы
Российские олигархи понимают, что диктатор готов жертвовать их капиталом и комфортом, и что ему совершенно наплевать. Политтехнолог считает, что в этом случае хорошо только Путину, ведь он может играть в эту игру "вечно".
"Даже если один шахид в месяц будет прилетать, он будет это называть войной. А санкции сниматься не будут. И российские олигархи, наверное, полностью обеднеют "в ноль" в ближайшее время", – заметил Тизенгаузен.
Сценарий, которого боится Путин
По мнению Бориса Тизенгаузена, россияне не могут остановить "игру" Путина.
Он считает, например, для того, чтобы совершить путч в России – военный переворот с помощью военных – нужно сначала привлечь поддержку определенного силового крыла.
"Группа олигархов со своими медийными ресурсами – это два. Ну и дальше начинать действовать", – сказал Тизенгаузен.
Он убежден, что российский диктатор, в принципе, боится подобного сценария и не верит в "низовой бунт". Хотя недавно Владимир Путин начал рассказывать о возможных моделях распада России.
"Путин давно знает, что Россия как правопреемник СССР, в определенной степени, что там была тюрьма народов – искусственно собранные народы в единый союз", – отметил он.
Тюрьма народов
Политтехнолог отметил, что эти народы держали силой и благодаря тоталитарному режиму. То же Россия – десятки народов, которые находятся в неравных условиях. Здесь достаточно посмотреть как москвичи, жители Санкт-Петербурга относятся к бурятам, считает он.
"На территории, например, той же Якутии богатейшие природные ресурсы, залежи алмазов. А Якутия живет за чертой бедности", – сказал Тизенгаузен.
Мол, как это выходит, что Москва и Санкт-Петербург живут прекрасно, а те субъекты, где живут разные народы на территории России, живут хуже центра.
Потому, конечно, это несправедливо. Это тоже своеобразная тюрьма народов получается,
– заявил он.
Поэтому, отметил Борис Тизенгаузен, Путин и говорит о распаде России.
"Это прекрасно, потому что я не представляю, если бы Путин, объявляя так называемую "спецоперацию" и потом прикрикивая в очередной раз в своих выступлений год назад, говорил о распаде России", – рассказал он.
Это, считает политтехнолог, очень хороший показатель.
Санкции против России: последние новости
- 25 февраля Европейский союз утвердил десятый пакет санкций против России. В него вошли 121 физическое и юридическое лицо. Также ограничения касаются пропагандистских СМИ и торговли.
- Санкционный перечень расширила и Канада. Туда попали 129 физических и 63 юридических лица России. В списке есть и запреты на торговлю.
- СНБО ввел персональные санкции против членов членов МОК от России и причастных к ЧВК "Вагнер". Ограничения касаются сотни физических и юридических лиц.