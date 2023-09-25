Растут риски, – Латушко сказал, чего больше всего боится Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко очень боится за свою жизнь. Весной 2023 неизвестный беспилотник летел возле Минска и приземлился в Слуцком районе. После этого он хочет вкладывать деньги в усиление ПВО.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко. По его словам, Лукашенко совсем не волнует безопасность белорусского народа.

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Лукашенко испугался за свою жизнь

Павел Латушко отметил, что Лукашенко опасается только за свою жизнь. Диктатора совсем не интересует судьба белорусского народа. Если бы его волновала безопасность Беларуси, он не позволил бы размещать военные базы российских оккупантов на территории государства. Однако он выбрал сторону России.

У него возрастают риски, связанные с ответом, который может прилететь. Весной этого года у нас была информация, что беспилотник летел возле Минска и приземлился в Слуцком районе. После этого Лукашенко собрал совещание, куда пригласил руководство министерства обороны, вооруженных сил, глав КГБ. Он кричал на них, как они могли такое позволить,

– сказал он.

Как утверждали источники, Лукашенко тогда очень испугался за свою жизнь. Он боится, чтобы вдруг дрон не упал на его дом. Он понимает, что российское ПВО очень плохое и не надежное, поэтому хочет вложить много денег именно на противовоздушную оборону.

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