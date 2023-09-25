Растут риски, – Латушко сказал, чего больше всего боится Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко очень боится за свою жизнь. Весной 2023 неизвестный беспилотник летел возле Минска и приземлился в Слуцком районе. После этого он хочет вкладывать деньги в усиление ПВО.
Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко. По его словам, Лукашенко совсем не волнует безопасность белорусского народа.
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Лукашенко испугался за свою жизнь
Павел Латушко отметил, что Лукашенко опасается только за свою жизнь. Диктатора совсем не интересует судьба белорусского народа. Если бы его волновала безопасность Беларуси, он не позволил бы размещать военные базы российских оккупантов на территории государства. Однако он выбрал сторону России.
У него возрастают риски, связанные с ответом, который может прилететь. Весной этого года у нас была информация, что беспилотник летел возле Минска и приземлился в Слуцком районе. После этого Лукашенко собрал совещание, куда пригласил руководство министерства обороны, вооруженных сил, глав КГБ. Он кричал на них, как они могли такое позволить,
– сказал он.
Как утверждали источники, Лукашенко тогда очень испугался за свою жизнь. Он боится, чтобы вдруг дрон не упал на его дом. Он понимает, что российское ПВО очень плохое и не надежное, поэтому хочет вложить много денег именно на противовоздушную оборону.
Латушко о страхе Лукашенко: смотрите видео
Александр Лукашенко: последние новости
- С начала 2023 года Лукашенко уже в шестой раз встретился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Самопровозглашенный лидер Беларуси прибыл в Россию 14 сентября. Очередной визит Александра Лукашенко предварительно не анонсировался.
- Произошло это сразу после визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во Владивосток. В ходе встречи самопровозглашенный президент Беларуси высоко оценил приезд Ким Чен Ына. При этом решил напроситься присоединиться к так называемому "союзу диктаторских стран".
- Белорусский диктатор Александр Лукашенко обратился к белорусам с речью. В нем он обещал, что в стране не будет войны, однако забыл, что уже втянул Беларусь в войну России против Украины. Он заявил, что Беларусь "никому не угрожает", хотя в 2022 году именно с ее территории россияне заходили на Север Украины и оттуда осуществлялись обстрелы мирных украинских городов.
- Еще одно здание в центре Минска обустроили для нужд самопровозглашенного президента Беларуси. Журналисты получили доступ к документам ремонта – общая стоимость и масштабы реконструкции нового имения впечатляют. Важно, что ремонт помещения происходит за бюджетные средства. Интересно, что у спальня Лукашенко имеет полностью мягкие стены.