Путин не боится потерять власть: эксперт назвал настоящие страхи российской элиты

Выполнение плана мира, предложенного Владимиром Зеленским на саммите G20, для Владимира Путина означало бы потерю власти. Впрочем, это не самый большой его страх.

На самом деле потерять власть в России Путину было бы очень тяжело. Такое мнение в эфире 24 каналу высказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

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Чего больше всего боятся в Кремле

Свою позицию он объясняет тем, что в России банально нет людей, которые могли бы выйти на протесты. Ведь и по предыдущим поводам на улицы никто не выходил.

Просто некому сбрасывать Путина. Ближайшее окружение? Путин сам является фактором безопасности этого окружения. Это как быть придворным, заколоть короля и думать, что ты сам потом не попадешь под гильотину,

– объясняет Ярослав Божко.

Он вспомнил, как все придворные, предавшие короля Людовика XVI, впоследствии тоже плохо кончили. Эксперт убежден, что в Кремле сейчас похожая ситуация.

"Все понимают, что Путин – это их охранная грамота. Пока Путин жив-здоров, у них есть шанс что-то выстроить другое и обезопасить себя от ответственности за преступления", – убежден глава Центра политических студий "Доктрина".

Он также уверяет, что ни один преемник Путина не будет соблюдать никакие договоренности с этими "дорогими друзями". Поэтому российское руководство боится, прежде всего, не потери власти.

Они боятся этого осознания, что будет экзистенциальное поражение, которое приведет к тому, что с Россией вообще не будут считаться. Россия же пыталась провести эту войну как изменение своего позиционирования – что это новый Советский Союз,

– заявил Божко.

В этом контексте они хотели бы с "коллективным Западом" делить Европу и договариваться, где и чьи страны. Впрочем, никто ее такой сегодня не воспринимает.

Божко о ситуации Путина и страхах Кремля: смотрите видео

Мирный план Зеленского

Во время своего выступления на саммите G20 Владимир Зеленский назвал план с 10 условиями, которые должны привести к миру в Украине: