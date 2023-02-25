Лукашенко собирается посетить Китай: может ли Путин использовать его в качестве посредника
Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко на следующей неделе запланировал визит в Китай. Россия не может использовать белорусского диктатора, чтобы обойти санкции.
Об этом для 24 Канала рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.
К теме После войны будет очень интересно, – Подоляк заинтриговал "компроматом" на Лукашенко
"Против Беларуси также действуют санкции и это не означает, что Россия может обходить свои санкции через Лукашенко. Для этого Кремль использовал Турцию, Армению, Грузию", – сказал Ус.
Заметьте – Иван Ус о диктаторе Лукашенко: смотрите видео
Выгодно ли использовать Лукашенко
По словам Уса, в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Лондоне ясно понимают, что Лукашенко является союзником Путина. Эксперт рассказал, что есть четкая ось зла между Москвой и Минском. К ним присоединяется Тегеран, хотя даже Иран воздержался на голосовании ООН.
Это сигнал Москве, что от них удаляются. Британская разведка уже заявила, что в России отсутствуют иранские дроны, потому что, вероятно, Тегеран отказался их предоставлять. Не думаю, что для России выгодно использовать Лукашенко как посредника. Кремль может попробовать, но я не уверен, что это удастся, – считает Ус.
Что известно о планах Лукашенко поехать в Китай
- Белорусский диктатор заявил, что хочет укреплять дружбу с Китаем, поэтому запланировал поездку на 28 февраля – 2 марта.
- В частности, по словам Лукашенко, Беларусь с Китаем должны реагировать на острейшие вызовы в современной международной ситуации.
- В Беларуси анонсировали темы, которые он хочет обсудить Лукашенко в Китае. Речь идет о вопросах развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, "масштабные проекты".