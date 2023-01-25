Локальная Чернобаевка: чего успели достичь ВСУ в Соледаре

ВСУ полностью вышли из Соледара, чтобы сохранить жизнь личного состава. Однако Соледар для оккупантов превратится в локальную Чернобаевку.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Военный ВСУ Игорь Швайка сказал, что будет сложно, пока ВСУ не пойдут в контрнаступление.

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Соледар выполнил и будет выполнять свои функции

Коваленко рассказал, что Соледар выполнил свои функции, но будет выполнять их и дальше. Этот маленький городок к северу от Бахмута, не имея никакого стратегического значения и сомнительное тактическое значение, уничтожил большое количество оккупантов.

Кроме этого, он целиком и полностью нивелировал доверие к Пригожину и даже в каком-то смысле уничтожил Пригожина как фигуру, которая имела достаточно большое влияние на Путина. Путин потерял доверие к этому персонажу, и мы можем говорить о том, что это доверие будет теряться в дальнейшем, и Соледар был началом этого.

– отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

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Соледар стал локальной Чернобаевкой

Он продолжил, что Соледар теперь стал локальной Чернобаевкой. Россиянам, чтобы отсюда уйти в наступление на север, на запад или на юг, нужно сосредоточить здесь силы и средства. Однако Соледар полностью находится под контролем нашей артиллерии.

"Российские войска используют для поставки в такую конгломерацию, как Соледар - Бахмут, трассу Т-1302. Они вынуждены концентрировать, например, боеприпасы и боекомплект на восточных и юго-восточных локациях Соледара, а эти локации полностью простреливаются украинской артиллерией", - заметил Коваленко.

По его словам, россияне только начинают накапливать боекомплект, чтобы обеспечивать свои наступательные действия, как он уже уничтожается. Это такая локальная Чернобаевка. Именно так нужно сейчас рассматривать Соледар.

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