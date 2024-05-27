Европа должна переходить к конкретике: чего ждать от встречи Шольца и Макрона
Французский лидер Эммануэль Макрон отправляется в Германию с трехдневным государственным визитом. Это станет первой такой поездкой президента Франции за последние 24 года. Скорее всего, с канцлером Олафом Шольцом он будет говорить о безопасности Европы.
Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Лисный. Он отметил, что Европа должна не только обсуждать проблемы, но и делать конкретные действия для их решения.
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"Европа должна не только проснуться, не только говорить правильные и достаточно резкие, а иногда очень приятные для нашего уха слова, но уже переходить к конкретным делам. Потому что время играет не на нашу сторону", – сказал он.
Нужны решения и действия
Олег Лесной отметил, что сейчас от мировых лидеров нужны решения и действия, а не только обнадеживающие заявления. Просто проговорить проблему безопасности Европы – это мало. Необходимо делать конкретные шаги в этом направлении.
Каждое решение наших партнеров имеет определенный этап опоздания. Поэтому я очень надеюсь, что сейчас они будут говорить предметно не только о себе, а вообще о том, что будет происходить в мире. Потому что сейчас Европа является ареной исторического противостояния. Я очень надеюсь, что они от слов перейдут к конкретным делам и разрешениям,
– подчеркнул политолог.
Эммануэль Макрон: последние заявления
- Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины в ее защите от России. По его словам, стоять сегодня на стороне мира означает придавать силу закону.
- Макрон раскритиковал Владимира Путина за отказ от прекращения огня на время Олимпийских игр в Париже. Французский лидер отметил, что "олимпийское перемирие" – это традиция, и было бы "очень важно использовать это окно в течение одного месяца". Путин не согласился на его предложение, потому что не готов к миру.
- Президент Франции Эммануэль Макрон 14 мая провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Во время разговора французский глава пообещал предоставить новую военную помощь нашему государству.