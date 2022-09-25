Чего ждать от выборов в Италии и как это повлияет на поддержку Украины: мнение политолога

В Италии 25 сентября 2022 года проходят внеочередные выборы в парламент. Вряд ли в Италии сформируется яркая пророссийская коалиция в будущем. Тарас Семенюк не согласен с теми, кто говорит, что на итальянских выборах победила россия.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Семенюк. Он также отметил, что не совсем объективно так трактовать эти выборы, ведь россия не побеждает в Италии.

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Да, в этой стране все же есть пророссийские политики, но это не означает, что им будут диктовать из кремля правила поведения,

– убежден Семенюк.

Он добавляет, что уже начали говорить о том, что Джорджия Мелони может стать премьер-министром, потому что ее партия по данным экзитполов побеждает с 25% преимуществом.

"И она достаточно проевропейская, но в то же время отдавала положительные пассажи Орбану. Да, в этой коалиции могут быть люди, которые будут "друзьями путина". Прежде всего, говорится о давнем товарище кремлевского диктатора Берлускони", – добавляет политолог.

Но вряд ли это будет пророссийское правительство, такое мнение высказал Тарас Семенюк, ведь в Италии работают институты власти, а по социологическим показателям большинство ее граждан поддерживают санкции и предоставление нам оружия, резюмирует он.

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