Прага не поддерживает уклонистов из Украины, – МИД Чехии

В Министерстве иностранных дел Чехии заявили, что они не поддерживают тех украинских мужчин, которые пытаются избежать военного призыва. Глава МИД Чехии сказал, что в их стране находятся до 100 тысяч украинских мужчин призывного возраста.

Стоит заметить, что Кабмин принял постановление, которым ограничил получение паспортов за рубежом для мужчин призывного возраста 18 – 60 лет. Также мужчины, согласно новому закону о мобилизации, должны обновить военно-учетные данные.

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Что говорят в Чехии о мужчинах призывного возраста за рубежом

Хана Мала из отдела прессы Министерства внутренних дел Чехии заявила, что в их стране находится 94 643 мужчин от 18 до 65 лет, которые имеют временную защиту в связи с войной в Украине.

Я понимаю проблему выезда украинских мужчин призывного возраста. Чехия уже давно поддерживает украинских беженцев, и мы принимаем их на своей территории. Но не тех, кто пытается избежать призывного долга,

– заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

Чешское издание объяснило, что возможности Праги ограничены, когда дело касается обязательного возвращения.

Эксперт по международному праву с юридического факультета Карлова университета Вера Гонускова рассказала, что Чехия не имеет правовых оснований для возвращения украинских мужчин призывного возраста. Она объяснила, что страна не может лишить кого-то временной защиты только потому, что она так решила.

По словам Гонусковой, теоретический выход из этой ситуации она видит в том, чтобы Украина присылала повестку, а за рубежом лицо ее не выполняло.

"Тогда Украина могла бы привлечь к уголовной ответственности такого гражданина и требовать его экстрадиции из-за границы за совершение преступления", – заявила эксперт.

Она добавила, что еще одним путем возвращения украинцев может быть ограничение в выдаче паспортов, к которому недавно прибегла украинская власть.

Как отреагировали другие страны на ограничения в отношении украинских мужчин