Чехия, Австрия и Словакия поддерживают Украину: главы МИД встретились со Шмигалем

В Киев приехали министры иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, Словакии Иван Корчок и Чехии Ян Липавский. Их принял премьер-министр Денис Шмигаль.

Это важный сигнал солидарности с нашим государством. Такое мнение он высказал после встречи с дипломатами.

Обратите внимание Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии посетили украинских бойцов в прифронтовой зоне

Премьер-министр Украины обратил внимание на то, что государства поддерживают нас военно, гуманитарно и экономически. Также он поблагодарил министров за их позицию.

Помощь для Украины критически важна

По словам Шмыгаля, наше государство активно поддерживает Европейский Союз. Такая помощь критически важна для Вооруженных сил Украины.

Сегодня Украина стала щитом Европы перед лицом угрозы с Востока,

– подчеркнул Шмигаль.

Украинский премьер отметил подписание со Словакией декларации о европейской перспективе. Шмигаль надеется, что вскоре европейскую интеграцию поддерживают и Австрия и Чехия.

! Министры трех стран подчеркнули, что Австрия, Словакия и Чехия поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины.

Состоялась встреча министров иностранных дел / Фото Правительственного портала

На встрече подтвердили поддержку суверенитета Украины / Фото Правительственного портала

Шмигаль принял руководителей министерств в Киеве / Фото Правительственного портала

7 февраля министры Австрии, Словакии и Чехии посетили прифронтовую зону на Востоке и встретились с украинскими военными. Напомним, что дипломаты будут находиться в нашем государстве 2 дня.

Последние визиты дипломатов в Украину: коротко

Украину посетил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Основной темой для переговоров стала российская агрессия.

Президент Владимир Зеленский встретился с британским премьером Борисом Джонсоном. Он подчеркнул, что Лондон поддерживает наше государство.

В ходе визита Реджепа Эрдогана Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговле. Также он выразил свою поддержку нашему государству.

Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел Анналеной Бербок. Она сообщила, что Германия готова заплатить высокую экономическую цену за санкции против России.

Сегодня, 8 февраля, в Украину прилетел президент Франции Эммануэль Макрон. Накануне он встретился с главой Кремля Владимиром Путиным.

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