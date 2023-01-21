Чехия не планирует передавать Украине компенсированные танки Leopard 2
Источник:Министерство обороны Чехии
Партнеры Украины открыто обсуждают возможности и пути поставки нашему государству современных немецких танков Leopard 2. Однако их поставки иногда приписывают странам, которые не планируют этого делать.
В частности, такие планы приписывают и Чехии, которая якобы планирует передать их в обмен на американские танки Abrams. Однако в отделе коммуникации минобороны Чехии подчеркнули, что эта информация неправдива.
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Неправдивые предположения о Leopard 2
Некоторые иностранные СМИ сообщали, что "Чехия и Словакия, по всей видимости, готовы отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украины". Однако в минобороны Чехии подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности. Более того, к Чехии не обращались с просьбой предоставить эти танки, которые она получит от Германии в качестве компенсации за помощь Украине.
Также в минобороны подчеркнули, что об этом речь не шла и на заседании "Рамштайн", которое состоялось 20 января.
Ни о чем подобном речь не шла на сегодняшнем заседании так называемой контактной оборонной группы на американской базе Рамштайн, где представители пяти десятков стран обсуждали дальнейшую военную поддержку Украины,
– отметили в отделе коммуникации минобороны.
Также в информационном поле звучало предположение, что Чехия может предоставить Украине Leopard 2 в обмен на американские танки Abrams. Однако и эта информация ложна.
Как будет помогать Чехия
В преддверии заседания "Рамштайн" министры 9 стран мира осудили российскую агрессию в Украине и обязались предоставлять нашему государству все необходимое для победы в этой войне. Среди них была и Чехия.
Она будет продолжать предоставлять Украине военные материалы. Так, оборонные предприятия этой страны работают над увеличением производства боеприпасов большого калибра, гаубиц и БТР.
Также одним из ключевых компонентов чешской помощи было названо техническое обслуживание уже поставленного оборудования.
Военная помощь Чехии для Украины: что известно
- Следует отметить, что Чехия активно помогает Украине в войне. И хотя о Leopard 2 пока речь не идет, недавно стало известно, что эта страна передаст другие танки, а именно Т-72. Вместе с ними Украине передадут эвакуационную машину Treva 30.
- Любопытно, что Чехия стала первой страной, где обычные люди купили для Вооруженных Сил Украины модернизированный T-72 AVANGER. Осенью за месяц чешские активисты собрали более 1,3 миллионов долларов, на которые купили для Украины не только танк, но и боеприпасы для него.
- С начала полномасштабной войны Чехия также стала одним из наиболее щедрых поставщиков артиллерии. Она передала Украине около 30% всех своих артиллерийских систем. Также она передала около 15% бронетехники.