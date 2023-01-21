Чехия не планирует передавать Украине компенсированные танки Leopard 2

Партнеры Украины открыто обсуждают возможности и пути поставки нашему государству современных немецких танков Leopard 2. Однако их поставки иногда приписывают странам, которые не планируют этого делать.

В частности, такие планы приписывают и Чехии, которая якобы планирует передать их в обмен на американские танки Abrams. Однако в отделе коммуникации минобороны Чехии подчеркнули, что эта информация неправдива.

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Неправдивые предположения о Leopard 2

Некоторые иностранные СМИ сообщали, что "Чехия и Словакия, по всей видимости, готовы отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украины". Однако в минобороны Чехии подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности. Более того, к Чехии не обращались с просьбой предоставить эти танки, которые она получит от Германии в качестве компенсации за помощь Украине.

Также в минобороны подчеркнули, что об этом речь не шла и на заседании "Рамштайн", которое состоялось 20 января.

Ни о чем подобном речь не шла на сегодняшнем заседании так называемой контактной оборонной группы на американской базе Рамштайн, где представители пяти десятков стран обсуждали дальнейшую военную поддержку Украины,

– отметили в отделе коммуникации минобороны.

Также в информационном поле звучало предположение, что Чехия может предоставить Украине Leopard 2 в обмен на американские танки Abrams. Однако и эта информация ложна.

Как будет помогать Чехия

В преддверии заседания "Рамштайн" министры 9 стран мира осудили российскую агрессию в Украине и обязались предоставлять нашему государству все необходимое для победы в этой войне. Среди них была и Чехия.

Она будет продолжать предоставлять Украине военные материалы. Так, оборонные предприятия этой страны работают над увеличением производства боеприпасов большого калибра, гаубиц и БТР.

Также одним из ключевых компонентов чешской помощи было названо техническое обслуживание уже поставленного оборудования.

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