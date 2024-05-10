Чехия передала первый тренажер истребителя F-16 одной из бригад Воздушных сил

Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16. В Воздушных силах отметили, что кроме поставок самого F-16 важно создать мощную учебно-материальную базу для молодежи.

Тренажер истребителя уже получила одна из бригад Воздушных сил. Украинские специалисты занялись тестированием и подготовкой основного модуля к эксплуатации.

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Первый тренажер истребителя F-16 уже в Украине

Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что Чехия передала первый тренажер истребителя F-16. Сейчас его уже получила одна из бригад.

Основной модуль уже проходит тестирование, его готовят к эксплуатации украинские специалисты.

Спасибо всем, кто помогает Украине укреплять авиационную компоненту. Конечно, что, кроме самих F-16, нам надо создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи,

– отметил Олещук.

В частности, командующий Воздушных сил призвал союзников присоединяться к этой инициативе.

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