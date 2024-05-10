Чехия передала первый тренажер истребителя F-16 одной из бригад Воздушных сил
Источник:Николай Олещук
Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16. В Воздушных силах отметили, что кроме поставок самого F-16 важно создать мощную учебно-материальную базу для молодежи.
Тренажер истребителя уже получила одна из бригад Воздушных сил. Украинские специалисты занялись тестированием и подготовкой основного модуля к эксплуатации.
Смотрите также Есть летчики, которые завершают обучение на F-16, – Евлаш сказал, когда будут готовы наши пилоты
Первый тренажер истребителя F-16 уже в Украине
Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что Чехия передала первый тренажер истребителя F-16. Сейчас его уже получила одна из бригад.
Основной модуль уже проходит тестирование, его готовят к эксплуатации украинские специалисты.
Спасибо всем, кто помогает Украине укреплять авиационную компоненту. Конечно, что, кроме самих F-16, нам надо создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи,
– отметил Олещук.
В частности, командующий Воздушных сил призвал союзников присоединяться к этой инициативе.
Отправка F-16 в Украину: последние новости
- Украина ожидает получить истребители F-16 от Бельгии до конца 2024 года. Премьер-министр страны отметил, что этот шаг Бельгии является значительным вкладом в усиление обороноспособности Украины.
- Также Украина получит возможность использовать высокоточные французские авиационные бомбы AASM Hammer на самолетах F-16. Это станет возможным благодаря дополнительному оборудованию, которое превращает обычные неуправляемые авиабомбы в "умные", обеспечивая большую точность ударов.
- В частности, В Воздушных силах рассказали о мерах защиты, которые готовит Украина для F-16. Представитель Воздушных сил Илья Евлаш рассказал, что есть ряд наработок, как можно будет безопасно разместить новые истребители, чтобы они эффективно выполняли задачи и защищали воздушное пространство Украины.