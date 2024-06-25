Обещание выполнено: Чехия передала Украине первую партию снарядов

Чехия отправила в Украину первую партию боеприпасов. Она была передана в рамках чешской инициативы, анонсированной в феврале 2024 года.

В рамках чешской инициативы ВСУ смогут получить от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц. О том, что украинская армия получила первую часть боеприпасов, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

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"Мы делаем то, что нужно"

Фиала лишь сообщил, что Украина получила первую партию снарядов, впрочем, он не уточнил, когда это случилось.

Некоторое время назад первая партия боеприпасов от нашей инициативы прибыла в Украину. Мы делаем то, что нужно,

– написал он.

Добавим, что о чешской инициативе стало известно несколько месяцев назад. После того, как Европейский Союз не выполнил своего обещания поставить Украине 1 миллион снарядов, инициативу в свои руки взял президент Чехии Петр Павел. Он предложил закупать их в третьих странах, и его призыв поддержала Украина.

Уже в мае чешские власти сообщили, что первую часть помощи она отправит уже в июне. И чешские союзники таки выполнили свое обещание.