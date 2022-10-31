Еще одна страна поддержала вступление Украины в НАТО: Зеленский и Фиала подписали общую декларацию

Стало больше на еще одну страну, которая поддерживает вступление Украины в НАТО. Кроме этого, это государство будет продолжать оказывать Украине военную помощь столько, сколько потребуется.

Речь идет о Чехии. Сегодня, 31 октября, Украина и Чехия подписали Совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины.

Премьер Чехии поддерживает вступление Украины в НАТО

Сегодня, 31 октября, Украину посетил премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала. Он встретился с Владимиром Зеленским и пообещал, что Чехия будет продолжать оказывать Украине военную и гуманитарную помощь.

Во время встречи стороны подписали Совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины. Документ определяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Чехией в рамках стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора.

В декларации высказана поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также подтверждена приверженность политике "открытых дверей" НАТО.

С подписанием документа на уровне Президента Украины и Премьер-министра Чехии зафиксирована поддержка чешской стороной перспективы обретения Украинским государством членства в НАТО только что позволят условия,

– говорится в сообщении.