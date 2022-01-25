Чехия рассмотрит возможность командировки солдат в Украину
25 января 2022 , 11:09Читати новину українською
Источник:Nezávislý Deník
Правительство Чехии может отправить своих военных в Украину. Они будут помогать нашим Вооруженным силам противостоять России, если та нападет.
Военных отправят, если будет соответствующий запрос. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.
Если Чехию попросят прислать чешских солдат в Украину, мы готовы это рассмотреть. Мы имеем волю помочь Украине,
– отметила министерша.
Какое количество чешских военных могут отправить на помощь ВСУ неизвестно.
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