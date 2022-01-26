Чехия согласовала поставку Украине 4 тысяч артиллерийских снарядов

Правительство Чехии одобрило поставки Украине 4 тысяч артиллерийских снарядов. Их стоимость составляет около 37 миллионов крон.

Министра обороны Яна Чернохова назвала решение жестом солидарности. Об этом сообщил представитель Минобороны Якуб Файнер.

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По словам Черноховой, Чехия хочет укрепить обороноспособность Украины как подарок.

Мы уже давно развиваем сотрудничество с Украиной и поддерживаем ее путь к демократии,

– добавила чиновница.

По ее словам, Чехия располагает широким спектром вариантов. Например, политическая и дипломатическая поддержка, а также поставки боеприпасов.

В Минобороны отмечали, что после одобрения помощи правительством, процедурных проблем не будет. Поэтому снаряды должны сразу отправить в Украину.

Чехия может отправить своих солдат

Правительство Чехии может отправить своих военных в Украину. Они будут помогать нашим украинской армии противостоять России, если та нападет.

Однако Чернокова отмечала: военных пришлют, если будет соответствующий запрос. Их точное количество неизвестно.

Помощь Украине от партнеров: последние новости

В Украину должен прибыть третий борт с летальным оружием от США. Оно поступит в рамках военной помощи размером 200 миллионов долларов.

23 января в Украину прибыла вторая партия – 80 тонн летального вооружения.

Литва и Латвия предоставят Украине американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Госдеп США это разрешил.



Международная помощь Украине / инфографика 24 канала