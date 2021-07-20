Погибли женщина и маленький мальчик: на трассе Киев – Чоп произошло жуткое ДТП – фото

На трассе Киев – Чоп неподалеку Сколе 20 июля произошло крупное ДТП – лоб в лоб столкнулись Opel и Mazda. В результате аварии погибли женщина и ребенок, а 3 человека травмировались.

На месте аварии сейчас работают правоохранители. Они пытаются установить причины и обстоятельства ДТП.

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На встречке Opel врезался в Mazda

Примерно в 13: 00 вблизи села Дубина Стрыйского района произошло жуткое ДТП.

На трассе Киев – Чоп столкнулись Opel Vectra и Mazda 3.

Правоохранители установили, что водитель Opel не справился с управлением и выехал на встречку. Там он столкнулся с Mazda 3.

По информации полиции Львовщины, в результате ДТП на месте происшествия погибла молодая женщина – пассажирка Mazda.

Двоих детей, которые ехали в этом же автомобиле, мальчика в возрасте примерно 10 лет и 7-летнюю девочку, госпитализировали.

У мальчика диагностировали политравму. Он находился в тяжелом состоянии.

Несмотря на усилия медиков, ребенок умер.

Оба водителя попали в реанимацию. Состояние пациентов – тяжелое.



На трассе Киев – Чоп столкнулись Opel и Mazda / Фото ZAXID.NET

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Правоохранители проводят расследование

Сейчас на этом участке трассы затруднено движение транспорта. По информации ZAXID.NET, там образовалась пробка на несколько километров. Патрульные регулируют движение.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, точное количество травмированных и личности всех участников ДТП. Вскоре они откроют уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц". Виновнику ДТП будет грозить от 5 до 10 лет в тюрьме с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.



Авария произошла на встречной полосе / Фото ZAXID.NET



В результате ДТП погибла женщина / Фото ZAXID.NET



Правоохранители проводят расследование / Фото Патрульной полиции Львовщины