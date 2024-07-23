Киев уже знает, как Трамп будет действовать в случае победы на выборах: в Time раскрыли детали

В Украине ожидают сложные времена в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, которые состоятся уже этой осенью. Однако Киев несколько меняет свое мнение относительно бывшего президента Соединенных Штатов.

Об этом пишет Time. По данным издания, среди украинских чиновников распространяется мнение, что нашему государству надо будет продержаться около года, пока Трамп не осознает, что с Путиным результатов не достигнешь.

Смотрите также И Трамп, и Харрис хотят поднять рейтинг: могут ли США снять ограничения на удары по России

Что будет с Украиной в случае победы Трампа

Издание, ссылаясь на ряд частных интервью с украинскими чиновниками пишет, что в Киеве растет уверенность, что со временем Дональд Трамп осознает ошибочность своих убеждений и попыток польстить России и диктатора Владимира Путина.

Первые восемь – десять месяцев, практически весь 2025 год, будут очень тяжелыми,

– сказал один из украинских чиновников.

В Украине убеждены, что фактор кандидат в президенты США в случае победы скорее всего сократит помощь Украине и будет подталкивать Владимира Зеленского принять мирное соглашение, которое будет сильно искажено и будет играть на руку Кремля.

Отмечается, что как и предыдущие президенты Соединенных Штатов, Дональд Трамп в начале своего срока также может попытаться перезагрузки отношений с российским диктатором. Однако со время он увидит, что Путину доверять нельзя.

"Что важнее Трамп со временем поймет, что Путину наплевать на него и его планы. Именно тогда мы начнем видеть некоторые преимущества Трампа. Он не захочет быть игрушкой Путина", – считают в Киеве.

В материале говорится, что среди украинских политических элит такие надежды на второй срок Трампа набирают популярность в последние месяцы. Частично они являются результатом "кипящего разочарования" тем, как президент Байден относился к войне в Украине.

Ведь, как пишет Time, в течение последних двух лет Зеленский и его союзники часто жаловались, что ответ США на российское вторжение был слишком медленным при Байдене, слишком нерешительным и слишком отрывался на опасения российской эскалации.

Какой будет помощь от США

Издание отмечает, что все больше украинских чиновников считают, что если Трамп придет к власти и решит в какой-то момент помочь Украине, поддержка Соединенных Штатов перестанет быть такой "неуверенной".

Пытаясь склонить на свою сторону Трампа, украинцы также рассчитывают на помощь своих союзников в Европе и военно-промышленного комплекса США, который должен получить огромные прибыли от дальнейшего производства оружия для Украины.

Они могут объяснить (Трампу – 24 Канал), почему это выгодно многим людям в Америке, особенно в красных (республиканских) штатах. Это создает рабочие места. Это поддерживает экономику,

– уверял чиновник.

Учитывая рейтинги кандидатов, Зеленский и его команда работали над укреплением связей со своими союзниками в Конгрессе и другими близкими к кампании Трампа. Однако некоторые из близких соратников Зеленского предпочли бы избегать прямого контакта с обеими кампаниями из-за "высоких рисков".