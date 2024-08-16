Есть несколько способов доставить туда взрывчатку: как лучше всего уничтожать российские аэродромы

В последнее время Украина сосредоточила атаки дронов на российские аэродромы. Такой обстрел можно считать успешным не только в случае повреждения самолета.

Также необходимо бить по взлетным полосам, складам с топливом, ангарам, где происходит ремонт и техническое обслуживание воздушных судов. Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный объяснил 24 Каналу, как достичь эффективного поражения вражеских аэродромов.

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Чем лучше всего бить по аэродромам

Для уничтожения взлетной полосы нужно десятки фугасных ракет, в частности "Нептун". В то же время для уничтожения самолетов лучше использовать кассетные боеголовки, чтобы забросать самолеты большим количеством мин.

Пока что такого количества в производстве мы не видим. Причины мне неизвестны, но уверен, что они объективны. Если бы мы могли производить свои ракеты, то делали бы это,

– отметил Нарожный.

Ракета "Нептун" довольно технологична. В ней стоит турбореактивный двигатель, который используется на самолетах. Но к этой ракете еще надо разработать навигационную систему, боеголовку и тому подобное.

Отметим, что в случае уничтожения взлетных полос тактическая авиация врага просто не будет долетать до места пуска. Это можно сделать только благодаря ракетным ударам.

Надо каким-то образом доставит туда большое количество взрывчатки, другого пути нет. Это можно сделать ракетой или дроном, но чем больше дрон, тем легче его сбить,

– добавил военный эксперт.

К тому же кроме взлетной полосы, еще есть аэродромная инфраструктура. Например, склады топлива, потому что топливо также уникальная вещь, которую не так просто производить. Также склады боеприпасов. В частности, в Морозовске было уничтожено около 700 управляемых авиационных бомб, которыми враг уже не атакует позиции украинских военных, или мирные города.