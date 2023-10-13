Буданов назвал проблемного российского генерала: чем он вредит Украине
В последние годы российская агентурная сеть существенно разрослась и укоренилась в Украине. Российские агенты собирают информацию о военных объектах, базах, складах с боеприпасами и т.д., создавая проблемы для нашей страны.
Впрочем, наибольший ущерб Украине наносят руководители вражеских ведомств. Одним из таких является начальник пятой службы ФСБ Сергей Беседа. Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, настолько Беседа влияет на происходящее в Украине.
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Таких "мамонов" тысячи
В марте 2022 года Беседа был арестован за предоставление недостоверной разведки информации накануне вторжения в Украину. Однако Владимир Путин сжалился и вернул его на должность.
Скамейка запасных такого уровня руководителей у россиян короткая. Они выжигают все вокруг. Остаются одни и те же. Они возвращаются назад только потому, что их никем заменить,
– сказал Свитан.
Задача любого руководителя в России – не дать себе заменить. Начальник пятой службы ФСБ вернулся назад, поскольку не дал никому подняться и остался один.
Где бы он ни находился, он все равно управляет процессами, потому что запер их на себе и не дал возможности развиваться параллельно какой-то структуре. Такой себе "кукушонок",
– отметил военный эксперт.
Российская ФСБ с 2004 года вошла в Украину. Однако как только Виктора Януковича попросили из Киева, понимая провал этой операции, ФСБ включила механизмы финансирования на подкупы, вход в украинскую политику, Минобороны, СБУ и т.д.
Сейчас всех этих участников российской экспансии в Украину можно называть мамонами. Это фамилии людей, которые навели ракету на кафе и магазин в Грозе.Обратите внимание! Российский "Искандер", убивший 59 человек в селе Гроза, направили двое родных братьев. Злоумышленниками оказались местные жители – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон. Оба предателя до июля 2022 года служили в местной полиции.
"Таких мамонов еще десятки тысяч в Украине. И вот Беседа за них отвечает. Они обеспечены деньгами, системами связи и работают на ФСБ. Он важный персонаж, поэтому его вернули назад, чтобы он продолжал вести взрывную деятельность в Украине", – добавил. Рассвет.
Какую опасность представляет Беседа: смотрите видео
Российские агенты и предатели в Украине
- В Киеве разоблачили чиновницу, которая помогала Николаю Азарову распространять российскую пропаганду. Заметим, что разоблаченный чиновник работает в одной из районных администраций Киева и является действующим государственным служащим.
- Скамьи предателей и пропагандистов пополнила экс-ведущая телеканалов Медведчука Диана Панченко. Ее доложено о новом подозрении. Панченко угрожает пожизненное заключение.
- Напомним, в январе 2023 года так называемые журналистки Панченко сообщено о подозрении. Она оправдывала, признавала правомерной и отрицала вооруженную агрессию России против Украины.