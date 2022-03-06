В чем опасность гуманитарных коридоров

Украина пытается эвакуировать граждан из Харькова, Мариуполя, Херсона и других городов, где идет война. Украинская сторона добивается создания "зеленых коридоров". Однако враг постоянно срывает эвакуацию и обстреливает гражданских.

Украина и Россия договорились о гуманитарном коридоре

Глава президентской фракции в парламенте Давид Арахамия заявил, что единственное, о чем удалось договориться на переговорах с Россией – это гуманитарный коридор.

К слову Мы боремся за результат, а не процесс – Арахамия о заявлениях НАТО

Он отметил, что многие застряли в городах, где активна фаза войны. В частности, речь идет о детях, женщинах и иностранных студентах из Китая, Индии, Пакистана и Турции.

Мы договорились с российской стороной, что мы будем делать гуманитарный коридор под наблюдением Красного Креста,

– сказал Арахамия.

Риски гуманитарных коридоров

6-го марта должен был состояться вывоз гражданских из Мариуполя, но русские войска снова обстреляли гражданских . В Ирпене оккупанты взорвали железную дорогу , что заставляет людей эвакуироваться пешком.

Депутат Верховной Рады рассказал, что так называемые гуманитарные коридоры создают риски.

По его словам, риск для военных состоит в том, что при прекращении огня стороны могут осуществить перегруппировку военных сил.

В результате этих маневров враг может получить определенное преимущество.