Чем особенный єДокумент, который создали на время войны: в Минцифры объяснили
20 марта 2022 , 09:43Читати новину українською
Мстислав Баник рассказал, что єДокумент рассчитан именно на военное время. Чтобы получить документ, достаточно просто обновить приложение Дия.
Детали рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник, сообщает 24 канал. Он подчеркнул, что данные формируются на основе данных, которые получают из BankID.
Заметьте Пишется история, – Мстислав Баник о кибервойне Минцифры, новых услугах Дия и StarLink-интернете
Это:
- фамилия;
- имя, отчество;
- серия и номер паспорта;
- налоговый номер и тому подобное.
Или же если человек авторизуется с помощью NFC и использует для этого SD-карту или заграничный паспорт, то соответственно там содержится эта информация,
– подчеркнул Баник.
єДокумент доступен офлайн и не привязан к государственным реестрам.
Баник о Starlink, новых услугах в Дия и кибервойне Минцифры