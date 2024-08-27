В Минобороны ответили, могут ли в ТЦК отдавать предпочтение документам только в бумажной форме
Источник:Министерство обороны
Военно-учетный документ в электронной форме (в частности распечатанный) и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.
Соответствующее разъяснение опубликовали в Министерстве обороны со ссылкой на постановление 559 Кабмина. Оно определяет, что военно-учетный документ создается в электронной и/или бумажной форме.
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Чем отличается документ в электронной форме
В военно-учетном документе в электронной форме отображается уникальный электронный идентификатор в виде двумерного штрихкода (QR-код).
QR-код военно-учетного документа содержит сведения о военно-учетном документе в электронной форме, которые с помощью соответствующих технических средств можно воспроизвести в форме, пригодной для считывания, в частности в визуальной,
– объяснили в Минобороны.
Важно! Военно-учетный документ в электронной форме действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него.
Военно-учетный документ в электронной форме также может быть распечатан. Стоит отметить, что в таком случае он должен содержать QR-код военно-учетного документа, пригодный для считывания.
Пункт 9 Постановления 559 устанавливает, что военно-учетный документ в электронной форме (в частности раскрученный) и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.
К слову, ранее стало известно, что Украина идентифицирует всех мужчин от 16 до 60 лет для внесения в реестр "Оберег". Также реестр "Оберег" будет полноценно взаимодействовать с базами данных Миграционной службы.