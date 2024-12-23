Кремль стоит на пороге новых вызовов: как из-за этого меняется риторика Путина

В риторике Владимира Путина появились новые месседжи. Российский диктатор неожиданно решил отреагировать на прилеты беспилотников по России. Впрочем, конструктивных и логических высказываний из его уст не прозвучало.

Президент страны-агрессора традиционно прибегнул к угрозам и сказал, что Запад пожалеет о том, что позволил Украине атаковать стратегические объекты на территории России. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок сказал 24 Каналу, с какими вызовами сталкивается Кремль и почему должен на них реагировать.

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Новые месседжи Путина

Сейчас Кремль стоит перед новым вызовом – приходом к власти Дональда Трампа. Кроме того, Путину надо реагировать на все вызовы, которые происходят в его стране. В частности комментировать, как будет отвечать Россия на удары по городам, где расположены военные объекты.

Путин обещает своему населению, что их никто не покинет, будет ответ. И это на России работает. Как по мне, Путин нашел оптимальную модель поддержки войны по пополнению личного состава, закупки оружия и тому подобное. Здесь режим демонстрирует, что он жизнеспособен,

– сказал Клочок.

По его словам, Путин поставил россиян перед выбором или воюете, или будете изгоями.

"Но россияне уже изгои, поэтому у них другого выбора нет – только воевать. Большинство россиян поддерживают путинский режим, который управляет государством, однако есть попытки нарушить его", – добавил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

К слову, Путин продолжает угрожать ударом ракетой средней дальности "Орешником". Во время прямой линии предложил провести эксперимент с ударом ракеты "Орешник" по Киеву, чтобы проверить, чем возможно ее сбить.