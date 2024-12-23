Президент країни-агресора традиційно вдався до погроз й сказав, що Захід пошкодує про те, що дозволив Україні атакувати стратегічні об'єкти на території Росії. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок сказав 24 Каналу, з якими викликами зіштовхується Кремль та чому повинен на них реагувати.

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Нові меседжі Путіна

Зараз Кремль стоїть перед новим викликом – приходом до влади Дональда Трампа. Крім того, Путіну треба реагувати на всі виклики, які відбуваються у його країні. Зокрема коментувати, як відповідатиме Росія на удари по містах, де розташовані військові об'єкти.

Путін обіцяє своєму населенню, що їх ніхто не покине, буде відповідь. Й це на Росії працює. Як на мене, Путін знайшов оптимальну модель підтримки війни щодо поповнення особового складу, закупівлі зброї тощо. Тут режим демонструє, що він життєздатний,

– мовив Клочок.

За його словами, Путін поставив росіян перед вибором або воюєте, або будете ізгоями.

"Але росіяни вже ізгої, тож у них іншого вибору немає – лише воювати. Більшість росіян підтримують путінський режим, який керує державою, однак є спроби порушити його", – додав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

До слова, Путін продовжує погрожувати ударом ракетою середньої дальності "Орешником". Під час прямої лінії запропонував провести експеримент з ударом ракети "Орешник" по Києву, щоб перевірити, чим можливо її збити.