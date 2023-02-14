Путинизм – это гитлеризм, но за оплату в 500 рублей

Любая серьезная болезнь имеет внешние симптомы – температуру, кашель, сыпь и прочее. Опытный врач ставит пациенту точный диагноз, пока тот еще идет от двери кабинета к смотровой кушетке. Военное поражение тоже имеет симптомы, заметные внимательному наблюдателю.

Поломанный авторитаризм

Вот, например, на митинг годовщины вторжения в Москве открыто собирают массовку за деньги. Но ведь в авторитарных режимах, имеющих реальную поддержку населения, так не поступают.

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На массовых мероприятиях германских фашистов не платили. Напротив, публика рвалась десятками тысяч, экзальтированные фрау в экстазе кричали: "Хочу ребенка от фюрера!". Искренне кричали. И на сталинские марши и парады тоже из-под палки никого не гнали – идейные строители коммунизма починали за честь принять участие. В соцсоревнованиях за это боролись.

Еще год назад на путинский митинг стремились бы прийти множество москвичей и приезжих, которые сошли с ума от милитаристского дурмана. "Можем повторить!", "Украина через две недели!", вот это все. В настоящее время захват масс приходится организовывать за деньги.

Еще один характерный признак надвигающегося фиаско – перетасовка в военных верхах. Первоначально самый главный стратег – Валерий Герасимов. Затем ряд однотипных "мясников в генеральских погонах", успехами на поле боя, как и Герасимов, не замечены. И теперь снова Герасимов. В спорте такой тренерский психоз называют метаниями по кругу. Удачи он не приносит.

Россияне борются между собой сильнее, чем с НАТО

Следующий симптом – публичная борьба и подковерные интриги приближенных к трону. Сначала Рамзан Кадыров лез во все экраны, чтобы монетизировать победу. Затем, без этой победы, он стал поливать грязью командование ВС России.

Затем вынырнул Евгений Пригожин с идеей утилизировать зэков во благо хозяина Кремля и тоже начал наезжать на Сергея Шойгу и Герасимова. Между собой окружение Путина сражается ярче, чем с НАТО. Сейчас Пригожина сдвинули в сторону, Кадыров сам слинял, а минобороны недоимперии взялось создавать свои ЧВК.

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Разве такое можно представить в стране, успешно ведущей боевые действия? Зачем людям, которые официально руководят всеми военными – переформируй их как угодно, принимай какие-либо решения – еще и какие-то негосударственные военные структуры? Чтоб что? Единственный вариант: быть защищенным, когда произойдет крушение военной авантюры Путина.

А как отчаянно грызутся между собой герои идеологического фронта недоимперии! "Военные корреспонденты" клеймят тыловых пропагандистов за трусость и нежелание "встать на военные рельсы". Те обвиняют оппонентов в искусственном турбопатриотизме и намерении устроить в России "майдан".

Достаточно почитать разборку россиян в соцсетях вокруг убийства ублюдка Игоря Мангушева. Это он косил под Гамлета с черепом в руках и говорил, что Украины "больше нет". Украина как раз есть, это Мангушева прикончили, причем свои же. С таким настроением у тех, кто формирует общественные настроения, в войне не побеждают.

Причем у всех пропагандистов начали возникать мысли, что проиграть Россия не может, не имеет права, нет никаких предпосылок, никогда...

Если у вас вторая армия мира и вы не проиграли за всю свою историю ни одну из войн, то откуда эти навязчивые опасения поражения? Откуда паразитические истерики и судороги у высокопоставленных кремлевских шнурков типа Соловьева?

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Российская пропаганда стала небрежной

Зачем заниматься умиротворяющим самогипнозом, если Европа практически замерзла и распалась, Штаты переживают крах экономики, а Киев при очередном российском наступлении, конечно же, будет взят за три дня?

А если по долгу службы пропагандистам приходится все-таки предвещать будущую победу над США, НАТО и оккупацию Европы, то делается это абсолютно по-идиотски. Кадыров обещает лично уничтожить всех шайтанов по всему западному миру. Пригожин намерен поделиться с Украиной несколькими странами после захвата Россией Европы.

Медведев вообще несет химически чистую ахинею. Кажется, будто он создает аргументы для признания его невменяемым на предстоящем судебном процессе против российских военных преступников.

А официальный голос Кремля Дмитрий Песков на все вопросы отвечает, что все идет по плану, но Кремль к войне не имеет никакого отношения. Если бы были успехи на фронте, тоже не имел бы? Ага, как же! Напротив, всячески выпячивал бы свою роль!

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Вопрос: вожди, у которых ужас от будущего находится рядом с намерением как-то примириться с Западом, а ниже которых происходит яростная грызня и поиски виновных, способны построить реально победоносную стратегию и тактику военных действий? Ага, конечно.

При этом война не закончится ни завтра, ни послезавтра. Будут тяжелые кровавые бои, будут продолжаться варварские бомбардировки наших мирных городов, возможны тактические отступления украинских сил. Но исход войны все больше кристаллизуется в пользу Украины и цивилизованного мирового сообщества.