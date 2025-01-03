Удар по 810-й бригаде на Курщине: что могло эффектно прилететь по россиянам

Силы обороны Украины днем 2 января нанесли высокоточный удар по 810-й бригаде россиян в Курской области. Известно, что в эту печально известную бригаду входят войска из Северной Кореи.

В разговоре с 24 Каналом военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил, чем Вооруженные Силы Украины могли ударить по дому культуры в селе Ивановское, где дислоцировалась 810-я бригада.

Читайте также Наказаны за наглость: на Курщине между защитниками и оккупантами разгорелся пехотный бой

Чем могли ударить по 810-й бригаде на Курщине

База 810-й бригады вообще расположена во временно оккупированном Севастополе, а бойцы рассредоточены по всей линии фронта. Основная часть бойцов 810-й бригады сейчас находится на левом берегу Днепра и на Курщине. К ней присоединили северокорейские войска.

Обратите внимание! Российская 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты за четыре месяца боев на Курщине значительно истощена и разбивает лагерь в селе Плеховом.

"Вероятно, по 810-й бригаде вместе с северокорейцами работают дальнобойные средства поражения американского производства. Я думаю, что на этот раз удар был ракетами М30/М31 с HIMARS. Кроме того, использовались дроны-корректировщики", – предположил военный эксперт.

Бригада состоит из нескольких тысяч солдат, поэтому маловероятно, что их всех удалось ликвидировать. Судя по видео, которые появились в сети, и возможностей этих ракет, по мнению Свитана, несколько рот могло быть уничтожено, или штаб.

Ранее в районе Льгова Силы обороны уже наносили удар по одному из командных пунктов 810-й бригады. Поэтому вероятно идет отслеживание именно 810-й бригады и северокорейских войск,

– добавил Свитан.

Напомним, 25 декабря был поражен командный пункт российской 810-й отдельной бригады морской пехоты в Льгове Курской области. В результате атаки был ликвидирован ряд офицеров, в частности заместителя командира бригады Салима Паштова. По мнению военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова, удар был нанесен ракетой Storm Shadow.

Вечером 30 декабря во Льгове снова прогремели взрывы. Впоследствии стало известно о прилете по месту скопления российских военных.