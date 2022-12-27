Возвращение Крыма и неизбежное поражение России: 5 сценариев завершения войны от экспертов

Украина продолжает мужественно противостоять российской агрессии. В мире аналитики и эксперты продолжают размышлять над тем, чем же закончится война, развязанная против нас Россией.

Никто не сомневается в том, что Украина однозначно победит в этой войне. Но эксперты разбежались в мыслях о том, как это будет и когда.

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5 сценариев завершения войны

Итак, пройдемся по 5 сценариям завершения полномасштабной войны, которую 24 февраля 2022 года развязала Россия. Подчеркиваем, что это только прогнозы. Какими же будут реальные боевые действия, сложно предсказать на все 100%.

1. Весеннее наступление России будет ключевым

Такого тезиса придерживается заместитель директора Института стратегических исследований Майкл Кларк. Он провел параллели между войнами Наполеона, Гитлера и Сталина. Аналитик отмечает, что всем им нужно было как-то пережить зиму. Это и ожидает Путина.

Он отметил, что обеим сторонам подходило бы взять паузу. Но если ее и не будет, то не стоит забывать, что украинцы лучше оснащены и мотивированы. А еще они могут продолжать наступление на Донбассе.

Путин может полагаться только на весну. Диктатор из Кремля ранее заявлял, что около 50 тысяч "мобиков" уже на фронте. Вместо этого еще 250 тысяч проходят обучение, чтобы отправиться на войну в следующем году.

Как бы там ни было, Путин дал понять, что не остановится, отмечает Кларк. В то же время, Украина также продемонстрировала, что продолжит бороться за свою жизнь.

2. Украина отвоюет свои территории

В этом уверен ученый и аналитик из Вашингтона Андрей Пионтковский. По его мнению, Украина сможет выиграть и полностью восстановить свою территориальную целостность не позднее весны 2023 года. На это оказывают влияние сразу два фактора.

Первый – беспрецедентная в современной истории войны мотивированность. Кроме того, он отметил решительность и мужество украинских военных и украинского народа.

Второй – Запад наконец-то повзрослел и осознал масштабы исторического вызова, с которым ему пришлось столкнуться. И лучше всего, по мнению Пионтковского, это проиллюстрировало сравнительно свежее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Цена, которую мы платим, это деньги. А цена, которую платят украинцы, – кровь. Если авторитарные режимы увидят, что сила вознаграждается, мы все заплатим гораздо более высокую цену. И мир станет более опасным для всех нас,

– подчеркнул он.

По мнению аналитика, Мелитополь может стать ключевой точкой боевых действий. Освобождение города позволяет пробраться к Азовскому морю. А значит, перекрыть поставки и связь с Крымом.

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3. Конец еще очень далеко

Такое мнение высказала Барбара Занчетта из отдела по изучению войны в Королевском колледже Лондона. Она подчеркнула, что зима будет тяжелой. И что россияне продолжат атаковать украинскую инфраструктуру, чтобы сломить моральный дух и выносливость украинцев. В то же время, убеждена она, это нас не сломает. Но нужно будет понимать, что сама война может затянуться.

Она заметила, что перспективы переговорного процесса мрачны. И чтобы приступить к этому процессу, одной стороне придется изменить свои основные требования. И, по ее мнению, подобная динамика не наблюдается в ближайшее время.

В то же время она подчеркнула, что Украина непременно победит, если Запад будет твердо поддерживать ее. Даже несмотря на то, что будет понимать, как дорого будет обходиться война. По ее словам, нас ожидает "долговременная политическая, экономическая и военная битвы решимости". А сама война, предполагает она, продлится до конца 2023 года.

4. Россию ожидает только поражение

Подчеркнул бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес. Он отметил, что рано планировать парад Победы в Киеве. В то же время, динамика свидетельствует о том, что Украина одержит победу, вероятно, в 2023 году.

Ходжес добавил, что война – испытание воли и логистики. Это урок с истории, который следует запомнить.

Когда я вижу решительность украинского народа и солдат, а также стремительное улучшение материально-технической ситуации для Украины, я не вижу иного результата, кроме поражения России,

– подчеркнул он.

По словам Ходжеса, в конце 2023 года Крым вернется под контроль Украины. В то же время, предположил он, будет действовать определенная договоренность. Она будет предусматривать постепенное сворачивание военно-морского присутствия россиян в Севастополе. И этот процесс может длиться к 2025 году.

5. Война на истощение будет продолжаться

Такое мнение высказал Дэвид Гендельман, военный эксперт с Израиля. Он подчеркнул, что в зоне боевых действий находится около половины из 300 тысяч "мобиков". Остальные же совместно с освободившимися после отступления из Херсона силами остались. И этого количества достаточно, чтобы начать новое наступление.

Он убежден, что вероятным является продолжение нынешней тактики врага. Речь идет о медленном растирании украинских сил на узких направлениях, а также медленном продвижении. Как в районе Бахмута и Авдеевки. Возможно, такую тактику используют и в районе Сватово – Кременная.

Постоянные нападения на украинскую энергетическую инфраструктуру и другие атаки на украинский тыл завершат эту стратегию войны на истощение,

– подчеркнул он.

По словам аналитика, стратегически ценным для украинцев остается южное направление. Речь идет о Мелитополе и Бердянске. Если их удастся вернуть под контроль, это позволит перерезать материковый коридор в Крым. Это была бы, убежден он, великая украинская победа.

Он также отметил, что все зависит от "графика, лежащего на столе генерала Залужного". И что если ил замерзнет, мы получим ответ на этот вопрос. И тогда уже будет понятнее, чем это закончится.

Мы же не сомневаемся, что все закончится победой Украины. Такое же мнение разделяют наши международные партнеры. Мы не знаем, какой из сценариев воплотится в жизнь. Но знаем, что сейчас как никогда необходимо помогать нашим защитникам. Помните, что нет слишком больших или слишком малых донатов. Каждая ваша гривна приближает нас к победе.