Ніхто не сумнівається у тому факті, що Україна однозначно переможе у цій війні. Але експерти розбіглися у думках щодо того, як це буде та коли.

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5 сценаріїв завершення війни

Отже, пройдімося по 5 сценаріях завершення повномасштабної війни, яку 24 лютого 2022 року розв'язала Росія. Наголошуємо, що це лише прогнози. Якими ж будуть реальні бойові дії складно передбачити на всі 100%.

1. Весняний наступ Росії буде ключовим

Такої тези дотримується заступник директора Інституту стратегічних досліджень Майкл Кларк. Він провів паралелі між війнами Наполеона, Гітлера та Сталіна. Аналітик наголошує, що усім їм потрібно було якось пережити зиму. Це й очікує на Путіна.

Він зауважив, що обидвом сторонам пасувало б узяти паузу. Але якщо її і не буде, то не варто забувати, що українці краще оснащені та мотивовані. А ще вони можуть продовжувати наступ на Донбасі.

Тож Путін може покладатися лише на весну. Диктатор з Кремля раніше заявляв, що близько 50 тисяч "мобіків" уже на фронті. Натомість ще 250 тисяч проходять навчання, щоб вирушити на війну у наступному році.

Хай там як, Путін дав зрозуміти, що не зупиниться, наголошує Кларк. Водночас Україна також продемонструвала, що продовжить боротися за своє життя.

2. Україна відвоює свої території

У цьому переконаний науковець і аналітик з Вашингтона Андрій Піонтковський. На його думку, Україна зможе виграти та повністю відновити свою територіальну цілісність не пізніше весни 2023 року. На це впливають відразу два фактори.

Перший – безпрецедентна в сучасній історії війни вмотивованість. Крім того, він відзначив рішучість та мужність українських військових і українського народу.

Другий – Захід нарешті подорослішав й усвідомив масштаби історичного виклику, з яким йому довелося зіткнутися. І найкраще, на думку Піонтковського, це проілюструвала порівняно свіжа заява генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Ціна, яку ми платимо, — це гроші. А ціна, яку платять українці, — кров. Якщо авторитарні режими побачать, що сила винагороджується, ми всі заплатимо набагато найвищу ціну. І світ стане небезпечнішим для всіх нас,

– наголосив він.

На думку аналітика, Мелітополь може стати ключовою точкою бойових дій. Звільнення міста дозволяє пробратися до Азовського моря. А отже, перекрити постачання та зв'язок із Кримом.

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3. Кінець ще дуже далеко

Таку думку висловила Барбара Занчетта з відділу вивчення війни у Королівському коледжі Лондона. Вона наголосила, що зима буде важкою. І що росіяни продовжать атакувати українську інфраструктуру, щоб зламати моральний дух і витривалість українців. Водночас, переконана вона, це нас не зламає. Але слід буде розуміти, що сама війна може затягнутися.

Вона зауважила, що перспективи переговорного процесу похмурі. І щоб почати наближатися до цього процесу, одній стороні доведеться змінити свої основні вимоги. І, на її думку, подібної динаміки не спостерігається найближчим часом.

Водночас вона наголосила, що Україна неодмінно переможе, якщо Захід твердо підтримуватиме її. Навіть попри те, що розумітиме, наскільки дорого обходитиметься війна. За її словами, на нас очікує "довготривала політична, економічна та військова битви рішучості". А сама війна, припускає вона, триватиме до кінця 2023 року.

4. На Росію очікує лише поразка

Наголосив колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес. Він зауважив, що наразі рано планувати парад Перемоги у Києві. Водночас динаміка свідчить про те, що Україна здобуде перемогу, ймовірно, у 2023 році.

Ходжес додав, що війна – випробування волі та логістики. Це урок з історії, який варто запам'ятати.

Коли я бачу рішучість українського народу та солдатів, а також стрімке поліпшення матеріально-технічної ситуації для України, я не бачу іншого результату, крім поразки Росії,

– наголосив він.

За словами Ходжеса, наприкінці 2023 року Крим повернеться під контроль України. Водночас, припустив він, діятиме певна домовленість. Вона передбачатиме поступове згортання військово-морської присутності росіян у Севастополі. І цей процес може тривати до 2025 року.

5. Війна на виснаження триватиме

Таку думку висловив Девід Гендельман, військовий експерт з Ізраїлю. Він наголосив, що у зоні бойових дій перебуває близько половини з 300 тисяч "мобіків". Решта ж спільно з силами, які звільнилися після відступу з Херсона, залишилася. І цієї кількості достатньо, щоб розпочати новий наступ.

Він переконаний, що вірогідним є продовження нинішньої тактики ворога. Мовиться про повільне розтирання українських сил на вузьких напрямках, а також повільне просування. Як от у районі Бахмута й Авдіївки. Можливо, таку тактику використають і в районі Сватове – Кремінна.

Постійні напади на українську енергетичну інфраструктуру та інші атаки на український тил завершать цю стратегію війни на виснаження,

– наголосив він.

За словами аналітика, стратегічно цінним для українців залишається південний напрямок. Мовиться про Мелітополь та Бердянськ. Якщо їх вдасться повернути під контроль, це дозволить перерізати материковий коридор до Криму. Це була б, переконаний він, – велика українська перемога.

Він також зауважив, що усе залежить від "графіка, який лежить на столі генерала Залужного". І що, коли мул замерзне, ми отримаємо відповідь на це питання. І тоді вже буде зрозуміліше, "чим це закінчиться".

Ми ж не маємо жодного сумніву, що все закінчиться перемогою України. Таку ж думку поділяють наші міжнародні партнери. Ми не знаємо, який зі сценаріїв втілиться у життя. Але знаємо, що зараз, як ніколи, необхідно допомагати нашим захисникам. Пам’ятайте, що не буває надто великих або надто малих донатів. Кожна ваша гривня наближає нас до перемоги.