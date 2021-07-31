Киев начало разворачивать на Запад: 1995 год радикально изменил отношения между США и Украиной

Курс, по которому должна была идти Украина, наконец более или менее обозначили в 1995 году. Киев начало разворачивать на Запад. Наша страна стала членом Совета Европы, а в Брюсселе украинские политики начали официально налаживать сотрудничество с НАТО.

Налаживание отношений Украины с США

Отношения между Украиной и западными партнерами в 1995 году начались со статьи The New York Times. Издание насмешливо окрестило "Котлетой по-киевски" речь Джорджа Буша-старшего в украинском парламенте 1 августа 1991 года.

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Американский президент четко обозначил – "никакой независимости и суицидального национализма". Мол, Украина должна оставаться в составе Советского Союза.

Речь негативно восприняли националистические силы в Украине и консерваторы в США. Тогдашний депутат Иван Драч заподозрил, что Буша загипнотизировал Горбачев.

The Washington Examiner предположил, что "Котлета по-киевски" – возможно, худшая речь президента США за всю историю. Особенно плохой она выдается, учитывая тот факт, что за 3 недели Украина обрела независимость.



Джордж Буш-старший / Фото Associated Press

Дальше страны тоже на влюбленную парочку не были похожи. США давили на Украину, чтобы Киев избавился от ядерного оружия. Все изменилось в 1993 году, когда хозяином Белого дома стал Билл Клинтон. А уже в 1994 году украинцы избрали Леонида Кучму президентом.

В апреле 1995 года в присутствии министра обороны США Уильяма Перри начали демонтировать и уничтожать ядерное оружие. Уже через месяц, в мае, состоялся первый официальный визит американского президента в Киев. Билл Клинтон прогулялся по Киеву, выступил перед университетом имени Тараса Шевченко. Вместе с женой Хиллари они побывали в Бабьем Яру, где почтили жертв оккупационных режимов.

Развитие отношений между странами при Кучме и Клинтоне и в самом деле было впечатляющим. Уже через 5 лет после первого приезда в Киев Билл на украинском цитировал Шевченко и прощался словами "Слава Украине!".

Выступление Билла Клинтона перед КНУ имени Тараса Шевченко: видео

Украинцы стали миллионерами

В 1995 году украинцы могли почувствовать себя немного рэперами. О наркотиках или золотых цепях они, может, и не знали. Но вот то, что каждый был миллионером – это факт.

. Средняя зарплата украинца в 1993 году составила 7 миллионов 304 тысячи купонокарбованцев. Студент-отличник получал стипендию в размере 910 тысяч купонокарбованцев. В Украине даже была купюра номиналом в 1 миллион.

Конечно, были определенные нюансы со всем количеством этих денег. Средний размер зарплат в Украине в 1995 году – 49,53 доллара. К тому же Кабинет Министров издал постановление "О погашении задолженности государственного и местного бюджетов по заработной плате, пенсиям, стипендиям, другим денежным выплатам населению".

Хотя по сравнению с предыдущими годами экономическая ситуация в стране стабилизировалась. Даже инфляция 181,3% и дефицит бюджета на уровне 7,3% – уже успех.

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Раздел Черноморского флота между Украиной и Россией

Частично удалось стабилизировать и внутреннюю политику. То есть решить дилемму о раке, лебеде и щуке – президенте, Кабмине и парламенте. Одни обвиняли других в попытке ухватить больше полномочий. Кризис удалось решить компромиссным "Конституционным договором между Верховной Радой Украины и Президентом Украины об основных принципах организации и функционирования государственной власти и местного самоуправления".

Этот документ стал предшественником Конституции и должен был объяснить, как должна функционировать левая рука, а как – правая. Компромисс внутри страны помог сделать так, что на "Южном фронте" было с переменами.

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Президента Крыма, абсолютно пророссийского персонажа Юрия Мешкова, лишили должности. Как и по решению Верховной Рады Конституцию Республики Крым также выбросили на помойку. В этом вопросе как депутаты из "Народного Руха", так и коммунисты были солидарны.



Юрий Мешков / Фото ТАСС

Шторм еще больше утих после того, как наконец Украина и Россия поделили Черноморский флот. В Сочи решили, что военно-морские силы стран теперь будут базироваться отдельно. Украина получила почти 20% кораблей. Кремль добился 80% судов и Севастополь как главную базу для штаба флота Российской Федерации.

Кровавые протесты в Крыму

Кучме удалось взять под контроль ситуацию на полуострове. После ссылки в Россию Мешкова, глава государства чувствовал себя и в Крыму президентом. Он встретился с моряками, погасил протесты крымских татар. Они восстали после убийства их земляка бандитами из группировки "башмаков".

Когда крымчане показали силу, местная элита побежала за помощью в Киев. Крымчане ответили сжигая рестораны и другую недвижимость, которая якобы принадлежала банде убийц. "Беркут" встал на защиту "башмаков" и стрелял на поражение по демонстрантам.

Во время протестов погибли два человека. Еще семеро получили ранения. Помочь урегулировать катастрофическую ситуацию на полуострове взялись в Киеве. Леонид Кучма издал срочный указ "О неотложных мерах по устранению нарушений законности и правопорядка в Автономной Республике Крым.

Президент в документе назвал виновными в событиях на полуострове:

местные правоохранительные органы;

исполнительные органы власти;

правительство АР Крым.

Похороны патриарха Владимира

В 1995 году умер патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Владимир. Официальная версия – очередной инфаркт у 69-летнего священнослужителя. Но обстоятельства смерти породили больше вопросов, чем ответов.

Смерть настоятеля церкви вызвала появление многих теорий. Одни подозревали в убийстве Владимира российские спецслужбы, другие – конкурентов из Православной церкви.



Патриарх Владимир / Фото Википедия

Впрочем, настоящей трагедией стали именно похороны патриарха. Этот день вошел в историю как "черный вторник". 18 июля Владимира должны были похоронить в Софиевском соборе после службы во Владимирском соборе. Разрешения на захоронение власти не дали.

Милиция поставила кордон перед храмом, который представителям общественного движения УНА-УНСО все же удалось прорвать. Но еще больше милиции было дальше – у ворот Софии Киевской. Могилу патриарху копали у собора.

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Спецподразделения решили зачистить площадь. В лучших традициях "Беркута" в ход пошли дубинки и слезоточивый газ. Во время столкновений пострадал гроб, с которого сорвали крышку.

Под удары попали пожилые женщины, священники, депутаты, которые пришли проститься с патриархом. Один человек погиб, часть лиц доставили в Шевченковский райотдел. По словам задержанных, там к ним применяли пытки.

Взрыв на стадионе в Донецке

Донецк в 1990-х годах превратился в город бандитов, став очагом криминала. "Паханом" Донбасса стал татарин Ахать Брагин, известный как Алик Грек. Он сумел от обычного мясника вылезти на вершину криминального террикона региона.

Кроме бизнеса и криминала, у него было еще одно увлечение – футбол. Бизнесмен стал президентом "Шахтера". 15 октября 1995 года Брагин приехал смотреть матч любимой команды против "Таврии". В тот день он погиб в результате взрыва на стадионе.

Существует несколько версий теракта:

разборки с другими криминальными кланами;

ликвидация Брагина правоохранителями, которые иным образом просто не могли справиться с бандитскими формированиями;

предательство соратников.

Дисквалификация "Динамо" из Еврокубков

В 1995 году футбольный клуб "Динамо" пережил одну из самых позорных страниц в своей истории. Команда должна была сыграть один из матчей группового этапа Лиги чемпионов против греческого "Панатинаикоса".

За "правильное" судейство президент "Динамо" Григорий Суркис перед игрой решил подкупить арбитра Антонио Хесуса Лопеса Ньетто. Испанцу украинская сторона предлагала различные сувениры, среди которых – 2 шубы. Также украинский бизнесмен предложил взятку в размере 30 тысяч долларов.

Впрочем, молитвы тренера киевлян Йожефа Сабо не подействовали. "Динамо" на 2 года дисквалифицировали из еврокубков.

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