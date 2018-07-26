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Чем больше судей, тем меньше сути: как один честный судья "утер нос" всей Раде

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В судейской среде вызрел конфликт. Пока высший судейский орган регулярно закрывает глаза на нарушение порядка назначения судей и упорно "не видит" связей между судьями, которых он назначает на должности, и работниками самого органа, которые принимают эти решения – кое-кто просто честно выполняет свою работу.

Высший совет правосудия – орган, который своим решением постановляет назначить судью на должность или уволить его. Орган, который определяет, привлечь судью к дисциплинарной ответственности или отказать в его привлечении.

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На прошлой неделе квалификационное оценивание прошел судья хозяйственного суда Луганской области Андрей Секирский – брат жены Андрея Портнова, который долгое время был советником Януковича. В 2011 году Андрей Портнов был еще и членом Высшего совета юстиции, который рассматривал вопрос назначения Секирского на должность судьи.

Янукович, Портнов
Брат жены Андрея Портнова длительное время был советником Януковича

Однако, Портнов от рассмотрения вопроса в отношении своего родственника не устранился. И таким образом нарушил процедуру назначения. Одно только это должно было стать основанием для увольнения Секирского с должности. Так как в рамках квалифоценивания Высший совет правосудия должен был проверить этот факт.

Не удивительно, что ВСП проигнорировал конфликт интересов в деле Портнова-Секирского, ведь и сегодня он делает это регулярно.

Эксперты фонда DEJURE выявили 71 случай вероятного конфликта интересов между членами Высшего совета правосудия, которые рассматривали кандидатов в Верховный суд, и самими кандидатами. В то время как только два кандидата заявили об этом сами. Другие члены решили спросить у Высшего совета правосудия, есть ли у них конфликт интересов. Но совсем не каждое заявление судейский орган удовлетворил. Из 56 заявлений Высший совет правосудия одобрил только четыре: 7% от всех просьб.

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То есть, несмотря на то, что сами члены Совета засомневались относительно своей беспристрастности, Высший совет правосудия своим решением фактически заставил их проголосовать за связанных кандидатов.

Больше 10 лет совместной работы, дружеские связи с родственниками кандидатов, присужденные квартиры и вознаграждения членам Совета – Высший совет правосудия не увидел во всем этом конфликта интересов и фактически признал их непредвзятыми и объективными.

Поэтому антипремию "Не.Честь недели" за систематическое игнорирование законодательства относительно конфликта интересов получает Высший совет правосудия.


Антипремию "Не.Честь недели" за ігнорирование законодательства получает Высший совет правосудия

Герой этой недели, Роман Брегей, уже был лауреатом нашей премии за защиту конституционного права на справедливый суд. Судья подал иск об отмене назначения судей Верховного Суда, которое прошло с рядом нарушений.

Недавно судье Кировоградского окружного административного суда Романа Брегею попало дело об обжаловании постановления госисполнителя о наложении штрафа.


Судья Кировоградского окружного административного суда Роман Брегей 

Судья в тексте решения указал – исполнительное производство открыто на основании исполнительного листа, который выдан по результатам рассмотрения именно гражданского дела, а потому должен рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства. Поэтому Окружной административный суд рассматривать такой иск не может.

При этом судья отметил – его решение является отклонением от мнения Верховного Суда по этому поводу. Так как Верховный Суд во время анализа аналогичного дела сделал вывод, что иск принадлежит именно административной юрисдикции.

По словам Романа Брегея, судьи Верховного Суда в своем решении не анализировали статьи Гражданского процессуального кодекса, поэтому следовать их позиции судья не может.

Премию "Честь недели" за аналитический ум и основательное исследование законодательства, а также устойчивость собственной позиции на этой неделе получает судья Кировоградского окружного административного суда Роман Брегей.


Премию "Честь недели" за стойкость собственной позиции получает судья Роман Брегей

Высший совет правосудия, которая регулярно игнорирует конфликт интересов у своих членов и судей, вопросы которых рассматривает, должна была бы брать пример с судьи окружного административного суда, который смело указал на ошибочную позицию Верховного суда и принял независимое и обоснованное решение.

Полный выпуск программы "Честь и НЕчесть" смотрите здесь.

Автор: Ирина Шиба
Теги: Новости Украины Судьи Высший совет правосудия
Источник: 24 канал
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