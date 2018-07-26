Чим більше суддів, тим менше суті: як один чесний суддя "втер носа" цілій Раді

У суддівському середовищі визрів конфлікт. Поки вищий суддівський орган регулярно закриває очі на порушення порядку призначення суддів і вперто "не бачить" зв'язків між суддями, яких він призначає на посаду, та працівниками самого органу, які ухвалюють ці рішення – дехто просто чесно виконує свою роботу.

Вища рада правосуддя – орган, який своїм рішенням постановляє призначити суддю на посаду чи звільнити його. Орган, який визначає, притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності чи відмовити у його притягненні.

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Минулого тижня кваліфікаційне оцінювання пройшов суддя господарського суду Луганської області Андрій Секірський – брат дружини Андрія Портнова, який тривалий час був радником Януковича. У 2011 році Андрій Портнов був ще й членом Вищої ради юстиції, яка розглядала питання призначення Секірського на посаду судді.



Андрія Портнова тривалий час був радником Януковича

Проте, Портнов від розгляду питання щодо свого родича не усунувся. І таким чином порушив процедуру призначення. Лише це мало би стати підставою для звільнення Секірського з посади. Адже в рамках кваліфоцінювання Вища рада правосуддя мала б перевірити цей факт.

Не дивно, що ВРП проігнорувала конфлікт інтересів в справі Портнова-Секірського, адже і сьогодні вона робить це регулярно.

Експерти фундації DEJURE виявили 71 випадок ймовірного конфлікту інтересів між членами Вищої ради правосуддя, що розглядали кандидатів до Верховного суду, та самими кандидатами. У той час як тільки два кандидати заявили про це самі. Інші члени вирішили запитати у Вищої ради правосуддя, чи є у них конфлікт інтересів. Але зовсім не кожну заяву суддівський орган задовольнив. Із 56 заяв Вища рада правосуддя схвалила лише чотири: 7% від усіх прохань.

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Тобто, попри те, що самі члени Ради засумнівалися стосовно своєї неупередженості, Вища рада правосуддя своїм рішенням фактично змусила їх проголосувати за пов'язаних кандидатів.

Понад 10 років спільної роботи, дружні зв'язки із родичами кандидатів, присуджені квартири та винагороди членам Ради – Вища рада правосуддя не побачила у всьому цьому конфлікту інтересів та фактично визнала їх неупередженими та об'єктивними.

Тож антипремію "Не.Честь тижня" за систематичне ігнорування законодавства щодо конфлікту інтересів отримує Вища рада правосуддя.



Антипремію "Не.Честь тижня" за ігнорування законодавства отримує Вища рада правосуддя

Герой цього тижня Роман Брегей вже був лауреатом нашої премії за захист конституційного права на справедливий суд. Суддя подав позов про скасування призначення суддів Верховного Суду, яке відбулось із рядом порушень.

Нещодавно судді Кіровоградського окружного адміністративного суду Роману Брегею потрапила справа про оскарження постанови держвиконавця про накладення штрафу.



Суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду Роман Брегей

Суддя у тексті рішення зазначив – виконавче провадження відкрито на підставі виконавчого листа, який виданий за результатом розгляду саме цивільної справи, а тому має розглядатися у порядку цивільного судочинства. Тож Окружний адміністративний суд розглядати такий позов не може.

При цьому суддя відмітив – його рішення є відхиленням від думки Верховного Суду з цього приводу. Адже Верховний Суд під час аналізу аналогічної справи зробив висновок, що позов належить саме адміністративній юрисдикції.

За словами Романа Брегея, судді Верховного Суду у своєму рішенні не аналізували статті Цивільного процесуального кодексу, тож слідувати їхній позиції суддя не може.

Премію "Честь тижня" за аналітичний розум та ґрунтовне дослідження законодавства, а також стійкість власної позиції цього тижня отримує суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду Роман Брегей.



Премію "Честь тижня" за стійкість власної позиції отримує суддя Роман Брегей

Вища рада правосуддя, яка регулярно ігнорує конфлікт інтересів у своїх членів та суддів, питання яких розглядає, мала б брати приклад з судді окружного адміністративного суду, який сміливо вказав на хибну позицію Верховного суду та прийняв незалежне і обґрунтоване рішення.

Повний випуск програми "Честь і НЕчесть" дивіться тут.