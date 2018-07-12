Чому суддя, яка не стала виносити "правильні" рішення і звільнилась, забрала свої слова про тиск

Ні для кого не секрет, що під час Революції Гідності суди приймали багато несправедливих рішень на користь влади. Часто — під прямим тиском влади. Однак, самі судді досі бояться визнати це. Або спочатку визнають, а потім відмовляються від своїх слів.

От як лауреатка нашої антипремії — колишня голова Оболонського райсуду Києва Ірина Мамонтова.

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Під час революції судді очолюваного нею суду розглядали протоколи про адміністративні правопорушення відносно учасників автопробігу до Межигір'я — заміської резиденції екс-президента Януковича.

Перші рішення за цими протоколами передбачали лише стягнення штрафів, але владі цього було замало. Тому почалися дзвінки голові суду. Про це пізніше розповіла прокуратурі сама Мамонтова.



Суддя Ірина Мамонтова

За її словами, було кілька дзвінків з Адміністрації Президента. Голову суду наполегливо просили організувати спочатку оперативний, а потім і "правильний" розгляд цих протоколів із застосуванням максимально можливих стягнень. Тобто швидко позбавити занадто активних громадян з автомобілями водійських прав.

Після чергового дзвінка з Адміністрації Президента Ірина Мамонтова написала заяву про звільнення. І одразу після зміни очільника близько 20 суддів Оболонського суду столиці винесли рішення про позбавлення прав 41 учасника автопробігу.

Самій Мамонтовій це звільнення забезпечило місце у Вищій раді юстиції, яка тепер називається Вищою радою правосуддя. Туди її за своєю квотою призначив парламент як принципову суддю, що відмовилась працювати під тиском влади.

Це було у травні 2015 року. А вже у листопаді того ж року, коли на З'їзді суддів цитували її повідомлення про тиск зі стенограми допиту в прокуратурі, Мамонтова публічно відмовилась від своїх попередніх слів.

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Ось така принциповість. Цікаво, що розгляд заяв суддів про тиск і скарг на них, зокрема, за замовчування тиску — тепер робота самої судді Мамонтової як членкині Вищої ради правосуддя.

Антипремію "НЕ.Честь тижня" за замовчування тиску з боку Адміністрації Януковича в часи Майдану отримує членкиня Вищої ради правосуддя Ірина Мамонтова.



Антипремію "НЕ.Честь тижня" отримує Ірина Мамонтова

А от вам приклад судді, що не змовчала. Суддя нового Верховного Суду Олександра Яновська не погодилася з рішенням своїх колег і виклала відмінну позицію в окремій думці. При цьому написала її зрозумілою мовою і детально пояснила логіку.



Суддя Олександра Яновська

Олександра Яновська — колишня суддя у Європейському суді з прав людини і представниця наукового середовища. А також одна з небагатьох кандидаток у Верховний Суд, щодо яких під час конкурсу надійшла позитивна інформація від Громадської ради доброчесності.

Що саме захистила у своїй окремій думці суддя Яновська? Наше з вами право скаржитися на дії прокурорів. Справа про одну з таких скарг дійшла аж до Верховного Суду через те, що дисциплінарне провадження щодо прокурора за цією скаргою закрила Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, заявивши скаржнику — компанії "Паладіс-Центр", — що він не має права оскаржувати закриття провадження.

Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів підтримав і Касаційний адміністративний суд, і Велика палата Верховного Суду. Але не суддя Яновська. Вона наголосила, що такий підхід — це порушення права на ефективний засіб юридичного захисту, яке гарантує стаття 13 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

В окремій думці суддя Яновська вказала, що Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду не дотримався вимог не тільки Конвенції, але й Конституції України, Кодексу адміністративного судочинства та закону України "Про прокуратуру", порушивши реалізацію права скаржника на судовий захист.

Премію "Честь тижня" за виствітлення позиції пріоритету прав і законних інтересів громадянина отримує суддя Великої палати Верховного Суду Олександра Яновська.



Премію "Честь тижня" отримує Олександра Яновська

Хочеться вірити, що з часом такі найкращі практики приживуться як у новому Верховному Суді, так і в усіх судах і органах суддівського врядування. Що судді керуватимуться ними для прийняття всіх рішень, а не тільки для окремих думок, як сьогоднішня "Честь тижня", суддя Великої палати Верховного Суду Олександра Яновська. І що не дозволятимуть собі замовчувати порушення, як сьогоднішня "НЕ.Честь тижня" – членкиня Вищої ради правосуддя Ірина Мамонтова.

Повний випуск програми "Честь і НЕчесть" дивіться тут.