Чому одна з переможників конкурсу до нового Верховного Суду сплачує податки в РФ

Премію та антипремію за суддівство під час Революції Гідності у блозі "Честь і Не.Честь" за 21 червня 2018 року отримають дві переможниці конкурсу до нового Верховного Суду. Обидві розпочнуть роботу, як тільки на це погодиться Президент України Петро Порошенко.

Щодо лауреатки нашої "Антипремії" голова держави вагається вже значно довше, ніж дозволяє закон. І ми можемо зрозуміти чому. Знайомтесь: це — Валентина Миколаївна Симоненко, цитуємо за відкритими базами Федеральної податкової служби Російської Федерації.

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Вона — власник російського індивідуального податкового номера, тобто — платник податків у бюджет Російської Федерації. А ще в окупованому Криму у неї є спадщина, зареєстрована владою країни-агресора, і рідна сестра, яка на цю владу працює. І все це було б набором нудних фактів, якби не український паспорт і висока державна посада нашої героїні.

Валентина Симоненко стала на облік у податковій службі окупаційної влади в Севастополі, коли ще працювала суддею старого Верховного Суду України. А як подалась на конкурс до нового Верховного Суду, приховала усі свої зв’язки з окупаційною владою, які, зрозуміло, не дозволили б їй взяти участь у конкурсі.



Переможниця конкурсу до нового Верховного Суду Валентина Симоненко

Добре, що тоді у процесі добору суддів брала участь Громадська рада доброчесності, бо саме її прискіплива перевірка пролила світло на цю таємницю. Симоненко спробувала перекласти всю відповідальність на окупаційну владу, але ми перевірили дати і законодавчі вимоги. Навіть агресору не вдалося б зробити все це без активної участі Валентини Миколаївни.

Втім, усі відповідальні за конкурс до Верховного Суду органи, і Вища кваліфікаційна комісія суддів, і Вища рада правосуддя, цю знахідку проігнорували. Поставивши у вкрай незручне становище Президента, якого закон зобов’язує підписати неможливе рішення: призначити суддю, яка має доведені зв’язки з ворогом.

Тому антипремію "Не.Честь Тижня" за зв’язки з країною-агресором отримує переможниця конкурсу до нового Верховного Суду Валентина Симоненко.

Кандидатуру нашої наступної лауреатки на конкурсі до Верховного Суду розглядали довше і прискіпливіше. Традиційно так відбувається саме з тими суддями, яких рекомендує громадськість. Пам’ятаєте, на початку Революції Гідності було судове рішення, яке забороняло мирні зібрання у Києві з 1 грудня 2013 року по 7 січня 2014 року?

Апеляцію на нього розглядала колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду, серед яких була і Вікторія Мацедонська. Тоді вона виявилась єдиною з суддів, хто відвертно назвав рішення про заборону Майдану незаконним. Принципова позиція, викладена в окремій думці до ухвали решти колег, забезпечила судді повагу громадськості.



Переможниця конкурсу до Верховного Суду Вікторія Мацедонська

Серед інших гучних справ, де головувала суддя Мацедонська, — апеляція на скасоване рішення про визнання зв’язку сім’ї Суркісів з націоналізованим "Приватбанком" і примусове переведення їхніх коштів у акції. Апеляція залишила це рішення в силі. За участі Мацедонської також було прийнято рішення, за яким Міністерство внутрішніх справ мало розкрити на запит журналістів списки тих, хто отримав нагородну вогнепальну зброю від міністра Арсена Авакова.

Ми бачимо тут діяльність судді поза політикою, гідну визнання! Премію "Честь тижня" за захист прав людини під час Майдану, стійкість до політичних впливів і справедливі рішення отримує переможниця конкурсу до Верховного Суду Вікторія Мацедонська.