Чем скандальный разговор Трампа и Зеленского выгоден России

О скандальном разговоре Трампа и Зеленского, вероятном импичменте американскому президенту, а также расследовании дела Злочевского и том, как с Украиной связан Джо Байден – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Чем может воспользоваться РФ

– Вся эта история с Трампом и Зеленским очень интересно обсуждается в российских СМИ. России это все очень выгодно. Они распространяют сообщения, что, мол, в принципе США и Россия ничем не отличаются.

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– Мол, в США также есть своя коррупция. Что США потеряли вообще интерес к Украине. Были даже месседжи, что это даже не Россия напала на Украину, а Украина напала на Россию.

Скандальный разговор – детали и возможные последствия:

О факте разговора узнал американский разведчик – он сразу же получил огромный резонанс среди американских политиков и в СМИ. В частности, демократы продолжают утверждать, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Трамп, по их словам, добивается открытия дела в отношении сына Байдена и его роли в украинской газовой компании.



Конгресс США инициировал расследование действий президента Трампа, итогом которого может стать решение об импичменте. Стенограмма разговора американского и украинского президента была опубликована и удостоверяет, что Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

– Мы должны понимать, что это история не только между Украиной и США. А история, где бенефициаром является наш северный сосед – Российская Федерация. Которая только ждет, когда ослабнет партнерство между Украиной и США. Когда появится интерес в Белом Доме или в Конгрессе помогать Украине меньше.

Или интерес "втюхать" Украине мирный план на очень кабальных условиях, на который президент Зеленский будет вынужден каким-то образом договориться. Есть наш враг, который следит за всей этой ситуацией и уже получает положительные для себя результаты.

– А на самом деле от всей этой ситуации, которая началась официально с интервью Луценко, проиграет и Украина, и США. Я считаю, что за это интервью его нужно привлечь к ответственности за государственную измену. Как по-другому это назвать, я не понимаю. Он давал откровенно лживые показания журналисту, будучи генпрокурором.

Говорится об интервью, в котором Луценко заявил, что действующий посол США Мари Йованович во время первой их встречи предоставила ему список лиц в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований.

Об импичменте Трампа

– Я не эксперт в политике, но если процедуру импичмента уже начали, то значит он реальный. Наиболее реален за все годы президентства Трампа. Ведь об импичменте уже не раз говорили.



Американский президент Дональд Трамп

– К сожалению, Украина ассоциируется с этим импичментом. По сути, Украина уже несколько дней не сходит со страниц всех американских газет, эфиров американских телеканалов. Потому что так сложились звезды: Украина стала причиной начала этого импичмента.

О Байдене и Украине

– Джо Байден был вице-президентом США во времена Обамы. Сразу после Революции Достоинства он в марте 2014 года приехал в Украину. Встретился с реформаторами, активистами и новой переходной властью. Пообещал поддержку США Украине, в частности в реформировании антикоррупционных органов и расследовании и возвращении активов, украденных Януковичем и его соратниками.



Джо Байден

– Байден часто приезжал после того в Украину. Он на самом деле играл чрезвычайно важную роль для продвижения позитивной антикоррупционной повестки дня.

– Он был хорошим героем, который давил на украинских политиков (иногда публично, но в основном нет), мотивируя их делать неудобные, некомфортные для президента Порошенко и его коллег реформы.

– Мотивация его была в том, чтобы американские инвесторы, которые приезжают сюда, могли инвестировать, чтобы их бизнес не "рейдерила" СБУ. В том, чтобы Украина вообще состоялась как страна с либеральной демократией, как страна, которая разделяет ценности США. Чтобы Украина не отвернулась назад в сторону РФ. Геополитический интерес. В целом США являются надежным партнером Украины.

О деле Злочевского

– Сомневаюсь, что Хантер, сын Джо Байдена, приезжал в Украину. Сама компания расположена на Кипре. С офисами в Монако и тому подобное. Хантера Байдена пригласили в наблюдательный совет "Буризмы" сразу после того, как узнали, что в отношении них ведется уголовное производство в Великобритании.

Дело "Буризмы": что известноАнтикоррупционное расследование касается дела газовой компании "Буризма", где замешан сын Джо Байдена – прямого конкурента Трампа на выборах. С 2014 года Хантер Байден был в руководстве скандальной компании бывшего министра экологии времен Януковича – Николая Злочевского. Экс-чиновника подали в розыск из-за незаконно полученных разрешений на добычу газа.

– В начале апреля 2014 года британские правоохранители арестовали 23,5 миллиона долларов на счетах "Буризмы". Сделали это, потому что Курченко перевел эти деньги, а на него были наложены санкции.

– У Руди Джулиани, Дональда Трампа и других, кто продвигает тезис, что Джо Байден потребовал уволить Шокина, поскольку тот расследовал "Буризму" и Злочевского, есть место, где история не сходится. На самом деле, прямо противоположная ситуация произошла.

Байден требовал этого, потому что Шокин, в частности, не расследовал "Буризму". Он говорил это президенту Украины. Что Шокин должен уйти, потому что нет реформ и прогресса в расследовании.

– Перед тем посол США Джефри Пайет четко публично заявил: дело против Николая Злочевского и компании "Буризма" – это провал расследований по соратникам Януковича в генпрокуратуре Шокина. А что делал Шокин? Ничего. ГПУ делала все возможное, чтобы помочь Злочевскому избежать уголовной ответственности в Великобритании. Выдала даже справку юристу Злочевского, что у генпрокуратуры против него нет никаких подозрений.



Николай Злочевский

– При Шокине это дело еще каким-то образом висело, было подозрение у Злочевского. Когда Луценко стал прокурором, он его закрыл. Переквалифицировал из дела об отмывании денег в дело об уклонении налогов бухгалтера одной из компаний Злочевского. При этом представил это всему миру как огромную победу. Потому что "Буризма" заплатила определенный штраф.

– Но он был в несколько раз меньше, чем сумма в 23,5 миллиона долларов на счетах в Великобритании. А затем Луценко в марте 2019 года вышел со скандальной пресс-конференцией американскому изданию The Hill. Где он рассказал, что хочет расследовать Злочевского. То есть толчок всей этой истории с якобы вмешательством Джо Байдена в украинское следствие дал именно Луценко.

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