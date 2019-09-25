Чим скандальна розмова Трампа та Зеленського вигідна Росії

Про скандальну розмову Трампа й Зеленського, ймовірний імпічмент американському президенту, а також розслідування справи Злочевсього та те, як з Україною пов'язаний Джо Байден – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповіла виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

Чим може скористатися РФ

– Вся ця історія з Трампом і Зеленським дуже цікаво обговорюється в російських ЗМІ. Росії це все дуже вигідно. Вони поширюють повідомлення, що, мовляв, в принципі США та Росія нічим не відрізняються.

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– Мовляв, у США також є своя корупція. Що США втратили взагалі інтерес в Україні. Були навіть меседжі, що це навіть не Росія напала на Україну, а Україна напала на Росію.

Скандальна розмова – деталі та можливі наслідки:Про факт розмови дізнався американський розвідник – вона одразу ж отримала величезний розголос серед американських політиків та у ЗМІ. Зокрема, демократи продовжують стверджувати, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, заплановані на 2020 рік. Трамп, за їхніми словами, домагається відкриття справи щодо сина Байдена та його ролі в українській газовій компанії.



Конгрес США ініціював розслідування дій президента Трампа, підсумком якого може стати рішення про імпічмент. Стенограма розмови американського і українського президента була опублікована і засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

– Ми повинні розуміти, що це не історія лише між Україною та США. А історія, де бенефіціаром є наш північний сусід – Російська Федерація. Яка тільки чекає, коли послабне партнерство між Україною та США. Коли з'явиться інтерес в Білому Домі чи у Конгресі допомагати Україні менше.

Або інтерес "втюхати" Україні мирний план на дуже кабальних умовах, на який президент Зеленський буде змушений якимось чином домовитися. Є наш ворог, який слідкує за всією цією ситуацією і вже отримує позитивні для себе результати.

– А насправді від усієї цієї ситуації, яка почалася офіційно з інтерв'ю Луценка, програє й Україна, й США. Я вважаю, що за це інтерв'ю його потрібно притягнути до відповідальності за державну зраду. Як по-іншому це назвати я не розумію. Він давав відверто брехливі свідчення журналісту, бувши генпрокурором.

Мовиться про інтерв'ю, в якому Луценко заявив, що чинний посол США Марі Йованович під час першої їхньої зустрічі надала йому список осіб щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань.

Про імпічмент Трампу

– Я не експерт в американській політиці, але якщо процедуру імпічменту вже розпочали, то значить він реальний. Найбільш реальний за всі роки президентства Трампа. Адже про імпічмент вже не раз говорили.



Американський президент Дональд Трамп

– На жаль, Україна асоціюється з цим імпічментом. По суті, Україна вже кілька днів не сходить зі шпальт всіх американських газет, ефірів американських телеканалів. Тому що так склалися зорі: Україна стала причиною початку цього імпічменту.

Про Байдена та Україну

– Джо Байден був віцепрезидентом США за часів Обами. Відразу після Революції Гідності він в березні 2014 року приїхав в Україну. Зустрівся з реформаторами, активістами та новою перехідною владою. Пообіцяв підтримку США Україні, зокрема в реформуванні антикорупційних органів та розслідуванні й поверненні активів, вкрадених Януковичем та його соратником.



Джо Байден

– Байден часто приїжджав після того в Україну. Він насправді відігравав надзвичайно важливу роль для просування позитивного антикорупційного порядку денного.

– Він був хорошим героєм, який тиснув на українських політиків (інколи публічно, але переважно ні), мотивуючи їх робити незручні, некомфортні для експрезидента Порошенка та його колег реформи.

– Мотивація його була в тому, щоб американські інвестори, які приїжджають сюди, могли інвестувати, щоб їх бізнес не "рейдерила" СБУ. В тому, щоб Україна взагалі відбулася як країна з ліберальною демократією, як країна, яка поділяє цінності США. Щоб Україна не відвернулася назад в сторону РФ. Геополітичний інтерес. Загалом США є надійним партнером України.

Про справу Злочевського

– Сумніваюся, що Гантер, син Джо Байдена, приїжджав в Україну. Сама компанія розташована на Кіпрі. З офісами в Монако тощо. Гантера Байдена запросили в наглядову раду "Бурізми" відразу після того, як дізналися, що стосовно них є кримінальне провадження у Великій Британії.

Справа "Бурізми": що відомоАнтикорупційне розслідування стосується справи газової компанії "Бурізма", де замішаний син Джо Байдена – прямий конкурент Трампа на виборах. З 2014 року Гантер Байден був у керівництві скандальної компанії колишнього міністра екології часів Януковича – Миколи Злочевського. На ексчиновника подали в розшук через незаконно отримані дозволи на видобуток газу.

– На початку квітня 2014 року британські правоохоронці арештували 23,5 мільйони доларів на рахунках "Бурізми". Зробили це, бо Курченко переказав ці гроші, а на нього були накладені санкції.

– В Руді Джуаліані, Дональда Трампа та інших, хто просуває тезу, що Джо Байден вимагав звільнити Шокіна, бо той розслідував "Бурізму" і Злочевського, є місце, де історія не сходиться. Насправді, прямо протилежна ситуація відбулася.

Байден вимагав цього, бо Шокін, зокрема, не розслідував "Бурізму". Він казав це президенту України. Що Шокін має піти, бо немає реформ і прогресу в розслідуванні.

– Перед тим посол США Джефрі Паєт чітко публічно заявив: справа проти Миколи Злочевського і компанії "Бурізма" – це провал розслідувань соратників Януковича в генпрокуратурі Шокіна. А що робив Шокін? Нічого. ГПУ робила все можливе, щоб допомогти Злочевському уникнути кримінальної відповідальності у Великій Британії. Видала навіть довідку юристу Злочевського, що в генпрокуратурі проти нього не має жодних підозр.



Микола Злочевський

– За Шокіна ця справа ще якимсь чином висіла, була підозра у Злочевського. Коли Луценко став прокурором, він її закрив. Перекваліфікував зі справи про відмивання грошей в справу про ухилення податків бухгалтерки однієї з компаній Злочевського. При цьому, представив це всьому світу як величезну перемогу. Бо "Бурізма" заплатила певний штраф.

– Але він був у кілька разів менший, ніж сума у 23,5 мільйона доларів на рахунках у Великій Британії. А потім Луценко в березні 2019 року вийшов зі скандальною пресконференцією американському виданню The Hill. Де він розказав, що хоче розслідувати Злочевського. Тобто поштовх всій цій історії з нібито втручанням Джо Байдена в українське слідство дав саме Луценко.

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