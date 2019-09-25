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      Чим скандальна розмова Трампа та Зеленського вигідна Росії

      Що це було? 12

      Про скандальну розмову Трампа й Зеленського, ймовірний імпічмент американському президенту, а також розслідування справи Злочевсього та те, як з Україною пов'язаний Джо Байден – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповіла виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

      Чим може скористатися РФ

      – Вся ця історія з Трампом і Зеленським дуже цікаво обговорюється в російських ЗМІ. Росії це все дуже вигідно. Вони поширюють повідомлення, що, мовляв, в принципі США та Росія нічим не відрізняються. 

      Цікаво! Скандал у США: Безсмертний оцінив ризики для України

      – Мовляв, у США також є своя корупція. Що США втратили взагалі інтерес в Україні. Були навіть меседжі, що це навіть не Росія напала на Україну, а Україна напала на Росію.

      Скандальна розмова – деталі та можливі наслідки:Про факт розмови дізнався американський розвідник – вона одразу ж отримала величезний розголос серед американських політиків та у ЗМІ. Зокрема, демократи продовжують стверджувати, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, заплановані на 2020 рік. Трамп, за їхніми словами, домагається відкриття справи щодо сина Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

      Конгрес США ініціював розслідування дій президента Трампа, підсумком якого може стати рішення про імпічмент. Стенограма розмови американського і українського президента була опублікована і засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

      – Ми повинні розуміти, що це не історія лише між Україною та США. А історія, де бенефіціаром є наш північний сусід – Російська Федерація. Яка тільки чекає, коли послабне партнерство між Україною та США. Коли з'явиться інтерес в Білому Домі чи у Конгресі допомагати Україні менше.

      Або інтерес "втюхати" Україні мирний план на дуже кабальних умовах, на який президент Зеленський буде змушений якимось чином домовитися. Є наш ворог, який слідкує за всією цією ситуацією і вже отримує позитивні для себе результати. 

      – А насправді від усієї цієї ситуації, яка почалася офіційно з інтерв'ю Луценка, програє й Україна, й США. Я вважаю, що за це інтерв'ю його потрібно притягнути до відповідальності за державну зраду. Як по-іншому це назвати я не розумію. Він давав відверто брехливі свідчення журналісту, бувши генпрокурором.

      Мовиться про інтерв'ю, в якому Луценко заявив, що чинний посол США Марі Йованович під час першої їхньої зустрічі надала йому список осіб щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. 

      Про імпічмент Трампу

      – Я не експерт в американській політиці, але якщо процедуру імпічменту вже розпочали, то значить він реальний. Найбільш реальний за всі роки президентства Трампа. Адже про імпічмент вже не раз говорили.

      Дональд Трамп
      Американський президент Дональд Трамп

      – На жаль, Україна асоціюється з цим імпічментом. По суті, Україна вже кілька днів не сходить зі шпальт всіх американських газет, ефірів американських телеканалів. Тому що так склалися зорі: Україна стала причиною початку цього імпічменту.

      Про Байдена та Україну 

      – Джо Байден був віцепрезидентом США за часів Обами. Відразу після Революції Гідності він в березні 2014 року приїхав в Україну. Зустрівся з реформаторами, активістами та новою перехідною владою. Пообіцяв підтримку США Україні, зокрема в реформуванні антикорупційних органів та розслідуванні й поверненні активів, вкрадених Януковичем та його соратником.

      Джо Байден
      Джо Байден 

      – Байден часто приїжджав після того в Україну. Він насправді відігравав надзвичайно важливу роль для просування позитивного антикорупційного порядку денного.

      – Він був хорошим героєм, який тиснув на українських політиків (інколи публічно, але переважно ні), мотивуючи їх робити незручні, некомфортні для експрезидента Порошенка та його колег реформи.

      – Мотивація його була в тому, щоб американські інвестори, які приїжджають сюди, могли інвестувати, щоб їх бізнес не "рейдерила" СБУ. В тому, щоб Україна взагалі відбулася як країна з ліберальною демократією, як країна, яка поділяє цінності США. Щоб Україна не відвернулася назад в сторону РФ. Геополітичний інтерес. Загалом США є надійним партнером України. 

      Про справу Злочевського 

      – Сумніваюся, що Гантер, син Джо Байдена, приїжджав в Україну. Сама компанія розташована на Кіпрі. З офісами в Монако тощо. Гантера Байдена запросили в наглядову раду "Бурізми" відразу після того, як дізналися, що стосовно них є кримінальне провадження у Великій Британії.

      Справа "Бурізми": що відомоАнтикорупційне розслідування стосується справи газової компанії "Бурізма", де замішаний син Джо Байдена – прямий конкурент Трампа на виборах. З 2014 року Гантер Байден був у керівництві скандальної компанії колишнього міністра екології часів Януковича – Миколи Злочевського. На ексчиновника подали в розшук через незаконно отримані дозволи на видобуток газу.

      – На початку квітня 2014 року британські правоохоронці арештували 23,5 мільйони доларів на рахунках "Бурізми". Зробили це, бо Курченко переказав ці гроші, а на нього були накладені санкції.

      – В Руді Джуаліані, Дональда Трампа та інших, хто просуває тезу, що Джо Байден вимагав звільнити Шокіна, бо той розслідував "Бурізму" і Злочевського, є місце, де історія не сходиться. Насправді, прямо протилежна ситуація відбулася.

      Байден вимагав цього, бо Шокін, зокрема, не розслідував "Бурізму". Він казав це президенту України. Що Шокін має піти, бо немає реформ і прогресу в розслідуванні.

      – Перед тим посол США Джефрі Паєт чітко публічно заявив: справа проти Миколи Злочевського і компанії "Бурізма" – це провал розслідувань соратників Януковича в генпрокуратурі Шокіна. А що робив Шокін? Нічого. ГПУ робила все можливе, щоб допомогти Злочевському уникнути кримінальної відповідальності у Великій Британії. Видала навіть довідку юристу Злочевського, що в генпрокуратурі проти нього не має жодних підозр.

      Микола Злочевський
      Микола Злочевський

      – За Шокіна ця справа ще якимсь чином висіла, була підозра у Злочевського. Коли Луценко став прокурором, він її закрив. Перекваліфікував зі справи про відмивання грошей в справу про ухилення податків бухгалтерки однієї з компаній Злочевського. При цьому, представив це всьому світу як величезну перемогу. Бо "Бурізма" заплатила певний штраф.

      – Але він був у кілька разів менший, ніж сума у 23,5 мільйона доларів на рахунках у Великій Британії. А потім Луценко в березні 2019 року вийшов зі скандальною пресконференцією американському виданню The Hill. Де він розказав, що хоче розслідувати Злочевського. Тобто поштовх всій цій історії з нібито втручанням Джо Байдена в українське слідство дав саме Луценко. 

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Що це було? Новини США Дональд Трамп Розслідування Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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